David Benavídez noqueará al Canelo Álvarez; advierte James Toney

El boxeador peleador estadounidense, James Toney, decidió unirse a la creciente ola de estrellas del pugilismo mundial que desean ver hecha realidad la pelea entre el mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y el mexicoamericano David Benavídez al considerar que son dos de las figuras más importantes en el planeta en su división.

En declaraciones ofrecidas para Fight Hub, Toney consideró que David Benavídez parte como el gran favorito de este posible combate al analizar sus cualidades físicas y estilo de pelea que utiliza al momento de estar en el cuadrilátero; asimismo destacó que el ‘Monstruo Mexicano’ terminaría noqueando al Canelo de la misma forma en la que Tommy Hearns terminó enviando a la lona a Pipino Cuevas y a Roberto Durán.

“Canelo tiene bolas pequeñas. Está muerto de miedo con Benavidez. Tiene miedo. Si pelea con Benavidez lo van a noquear”, expresó el miembro del Salón de la Fama del Boxeo y antiguo campeón mundial súper mediano y crucero, por lo que tiene todas las cualidades para conocer realmente el futuro de ambas figuras.

Toney descartó que la edad sea una causante fundamental para que David Benavídez pueda derrotar al Canelo Álvarez al afirmar que incluso si se enfrentarán este mismo año el pugilista retador y rival mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) resultaría siendo el vencedor con un contundente nocaut para poder hacerse con el título indiscutido de los pesos súper medianos.

“No importa (si la pelea es hoy o después). Si pelea con Canelo actualmente, le va a pasar por encima. Así como Tommy Hearns le pasó por encima a Pipino Cuevas o como Tommy Hearns contra Roberto Durán. El mismo resultado: lo van a mandar a dormir. Te lo prometo que así va a pasar, por eso creo que Canelo tiene miedo”, resaltó en sus declaraciones.

“Voy con el Monstruo Mexicano todo el día. Él quiere pelear, él no sale a bailar. Y me gusta porque así era yo, yo salía a pelear, no somos amigos, no somos pareja. Y así es como pelea él, agresivo, intenta lastimarte”, concluyó Toney.

