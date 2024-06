Tim Bradley asegura que Terence Crawford puede superar al Canelo Álvarez tal y como lo hizo Mayweather

El histórico boxeador estadounidense Timothy Bradley se unió a la serie de comentarios por parte de especialistas del pugilismo mundial que aseguran que su compatriota Terence Crawford podría derrotar fácilmente al mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un posible combate que protagonicen; destacó que debe aplicar la misma estrategia utilizada por Floyd Mayweather Jr. en el año 2013 para superar al azteca.

Durante una entrevista ofrecida para Fight Hype, Bradley consideró que el Canelo Álvarez se ha consagrado como uno de los grandes peleadores de la actualidad y por este motivo Terence Crawford debe aplicar una estrategia en la que esquive los golpes de su contrincante para agotarlo y defenderse muy bien de sus ataques; con esto considera que después tendrá la oportunidad de contraatacar y así quedarse con la victoria.

“Claro que me sentiría nervioso en una pelea entre Canelo y Crawford, porque Canelo tiene pegada y contra un tipo que viene subiendo tres divisiones solo se necesita un golpe”, inició el estadounidense en sus declaraciones al analizar este posible enfrentamiento.

“Vimos al Canelo perder contra Floyd Mayweather en el pasado, quien le pudo ganar boxeando y siendo más inteligente. Y creo que Crawford tiene esa habilidad de boxearlo mejor, de ser más inteligente, de hacerlo fallar, y hacerlo pagar. Mientras Crawford se mantenga sin recibir muchos golpes, usando sus pies, su capacidad atlética y su defensa para quitarse esos golpes, Crawford debe poder ganarle a Canelo. Con un buen jab, con rapidez. Canelo tira muchos ganchos, y Crawford puede esquivarlos moviéndose por debajo de esos ganchos. Crawford le puede ganar”, agregó.

Timothy también habló sobre aquellas personas que no ven a Crawford como ganador de este combate por la diferencia de subir de peso se están basando en lo vivido durante el combate contra Jermell Charlo, que tuvo que subir de 154 libras a las 168 libras para pelear contra el Canelo.

“El problema es que lo estamos juzgando en base a lo que Charlo no hizo, pero son dos peleadores diferentes. Charlo estaba asustado. No quería que lo noquearan. Y lo entiendo, pero él dijo que quería atreverse a ser grande, y no fue grande. Pero Crawford se está atreviendo a ser grande, y creo que él sí puede serlo”, resaltó.

“El problema con Canelo es que peleó con Jermell Charlo que venía de 154 libras, dos divisiones abajo, y simplemente Charlo a sobrevivir, sabiendo que no estaba al nivel de Canelo. Pero la diferencia es la mentalidad de Crawford, que es uno de los mejores Libra por Libra, y Charlo nunca fue uno de los mejores Libra por Libra. Hay que tomar en cuenta las habilidades de Crawford, y que es un competidor. Ha buscado al Canelo y quiere pelear con el Canelo, y creo que le haría una buena pelea al Canelo”, concluyó el estadounidense.

Sigue leyendo:

–“Me sentía nervioso”: Gervonta Davis habla de los momentos previos a su pelea contra Ryan García

–David Benavídez vuelve a golpear a Canelo Álvarez: “Creo que no es tan bueno como todo el mundo piensa”

–David Benavídez asegura que Canelo Álvarez no representa a los boxeadores mexicanos