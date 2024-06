La drástica decisión que tomó Ángela Aguilar en medio del revuelo con Christian Nodal

En medio de la polémica que protagoniza Ángela Aguilar por su romance con Christian Nodal, la cantante de música regional mexicana ha decidido restringir la opción de comentarios en una de sus recientes publicaciones.

Esta medida la tomó además en un momento importante, debido a que la publicación que hizo fue por el lanzamiento de ‘Lágrimas Saladas’, un tema en el que derrocha nuevamente su talento.

Para acompañar la publicación, la hija de Pepe Aguilar dijo: “¡Mi nuevo sencillo ‘Gotitas Saladas’ ya está disponible en todas las plataformas digitales! ¡Que alegría poder compartir esta canción con ustedes después de tanto tiempo de haberla compuesto con mi hermana y una gran amiga. Gracias por todo y por tanto Angelitxs, los amo!”.

Sin embargo, no pudo tener respuesta de sus seguidores, ya que la opción no estaba habilitada.

Lo más probable es que debido a la serie de mensajes negativos que ha recibido, Ángela Aguilar decidió promocionar su trabajo, pero no quiso que le siguieran haciendo comentarios en relación con Nodal.

¿Por qué critican a Ángela Aguilar?

Básicamente le reclaman porque comenzó un noviazgo con el intérprete de ‘Botella tras Botella’ poco después de que él rompiera con Cazzu.

La situación ha sido tal que Nodal tuvo que hacer un video para calmar las aguas: “Yo sé que muchos hoy se enteraron oficialmente que Ángela y yo tenemos una relación, y como casi no nos gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto”.

Además de esto, comentó: “En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona. Es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue el amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar”.

Por su parte, Cazzu afirmó: “Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Estoy disfrutando de ustedes en los shows, disfrutando mi carrera, disfrutando la vida, mi parte como padre, mi parte como pareja hoy y muchas gracias a las personas que lo entienden, los amo mucho, muchas gracias por tanto”.

Sigue Leyendo más de Ángela Aguilar y Christian Nodal aquí:

· Jomari Goyso defendió a Ángela Aguilar: “Nunca hablaría mal de otra mujer”

· VIDEO: Belinda “escapa” por la cajuela de una camioneta para evitar hablar sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar

· ¿Cómo se verían los posibles hijos de Ángela Aguilar y Christian Nodal? La inteligencia artificial lo revela