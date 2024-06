David Benavídez afirma que los seguidores del Canelo Álvarez parecen una secta

El boxeador mexicoamericano, David Benavídez, volvió a hablar sobre el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al afirmar que todos los seguidores del peleador tapatío son como una especie de secta que aplaude todo lo que él realiza a pesar de considerar que sus acciones terminan afectando al deporte en todo el mundo por no cumplir con las reglas de los diversos organismos que lo rigen.

Estas declaraciones las realizó el ‘Monstruo’ durante un contacto con diversos medios de comunicación que siguen muy de cerca el posible combate que pueda tener él contra el Canelo Álvarez; las mismas parten de la lucha que ha venido realizando el pugilista para poder subir al cuadrilátero contra el campeón indiscutido que afirmó que sólo peleará con él si tiene una ganancia de $200 millones de dólares asegurada.

“(Canelo) está sacándole la mayor cantidad de dinero a la gente, les está cobrando tanto por sus Pay per View. Es como si les estuviera escupiendo en la cara al decir que a él no le importa lo que ustedes quieran, y solo va a hacer las peleas que él quiera hacer. En mi opinión eso es faltarle el respeto a los fans, pero tiene fans que son parte como de una secta, y no le reclaman por nada de lo que hace”, expresó el peleador en sus declaraciones.

Benavídez destacó que el Canelo Álvarez no puede considerarse como un verdadero campeón si no se enfrenta contra el rival mandatorio que es él luego de haber sido designado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como el hombre idóneo para poder quitarle el cinturón.

“Al final del día, si tienes todos los títulos, tienes que pelear contra el mejor de la división. Yo soy el retador número uno en la división, el segundo es David Morrell, y no quiere pelear conmigo, ni tampoco quiere pelear con David Morrell. Entonces no tiene sentido, ¿cómo se puede llamar a sí mismo campeón y tener todos esos cinturones si no pelea con el número uno ni con el número dos? Por eso digo que le está faltando al respeto a ustedes, los fans, pero si ustedes están contentos con eso, no hay nada que yo pueda hacer al respecto”, concluyó Benavídez.

