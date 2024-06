Edwin Díaz emociona a los Mets con su salvada ante los Padres: “Gran victoria para nuestro equipo”

El lanzador puertorriqueño de los New York Mets, Edwin Díaz, tuvo una destacada actuación en la victoria de su equipo 2-1 ante los San Diego Padres para mantenerse en la lucha por mejorar su temporada 2024 en las Grandes Ligas y así poder avanzar a los playoffs; durante su actuación lanzó una entrada perfecta para alcanzar su sexto salvado de la campaña y así demostrar que está en un gran momento físico y los daños por la lesión que sufrió en el Clásico Mundial de Beisbol quedaron en el pasado.

En declaraciones ofrecidas para SNY posterior al partido el serpentinero destacó su trabajo con las rectas de alta velocidad y aseguró que el trabajo colectivo fueron los principales puntos para poder tener un buen desempeño que se vio reflejado en la victoria.

“Se siente bien. Hombre en tercera, dos outs, simplemente intenté hacer mi lanzamiento y eso fue lo que hice. Gran victoria para nuestro equipo. Estamos luchando, estamos jugando muy bien al béisbol. Seguir haciendo lo que estamos haciendo”, expresó Díaz en sus declaraciones.

A pesar que Díaz no inició bien su entrada con un sencillo de Jurickson Progar, el cerrador logró ponchar a Manny Machado y posteriormente se registró el segundo out tras un roletazo de Donovan Solano; posterior a eso el receptor Francisco Álvarez habló con él para alentarlo y así sacar el inning al superar a Jake Cronenworth.

“Es un gran receptor. Estudia mucho a los bateadores. Me dijo ‘yo confío en ti’. Cogeremos al siguiente chico. Simplemente haz tu propuesta y estaremos bien’”, relató Díaz.

“Me sentía bien, controlaba mis lanzamientos como quería y lanzaba mi slider hacia abajo en la zona. El chico se embasó, mi mente cuando estoy bien, aunque me alcancen no me presiono. Sólo trato de hacer lanzamientos y eso es lo que hice hoy”, concluyó.

Por su parte, el manager venezolano Carlos Mendoza aplaudió el trabajo que realizó en el montículo y se mostró confiado de tenerlo en la lomita siempre que se pueda gracias a su gran desempeño con el brazo.

“Ahora tiene una mentalidad diferente, está en un buen lugar, pero no hasta que salgas y lo demuestres. Salidas consecutivas y la forma en que sale el balón, la convicción y la capacidad de hacer ajustes también. Dejó un slider sobre Profar y reconoció que tenía que hacer un mejor lanzamiento, lo cual hizo. Eso es enorme. Para Edwin y para todos los que estamos aquí, es un buen sentimiento”, manifestó.

