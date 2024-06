Karol G habló de su “ego” y “grandeza” por la fama y las terapias que ha tomado para controlarlo

La cantante Karol G en pocos meses ha logrado viajar por gran parte del mundo, debido a que su música ha llegado a lugares que ella ni imaginaba. A su vez, le ofreció una entrevista a ‘Vogue España’, donde habló de diversos aspectos de su vida y uno de ellos fueron sus shows que le “dan un ego y una sensación de grandeza”.

La colombiana destacó que ha sido una situación que ha tenido que tratar de una manera profesional y es que ha buscado ayuda para poder seguir con su vida sin alejar al resto: “Si no lo gestionas, te puede poner en una posición mental de superioridad que te aleja de la música, de la gente, de la familia”.

“He tenido momentos de mi vida en los que he necesitado acudir a terapia, tener una psicóloga con la que desahogarme. Con la que trato de entender por qué me siento así. Y, en ese aspecto, no me avergonzaría, el día de mañana, tener que decir que necesito una pausa, que necesito trabajar en mi mente o en mi corazón”, agregó durante la exclusiva.

Sin embargo, destacó que en diversas oportunidades tiene que lidiar “con tristezas muy grandes; feliz y motivada; Bajo sanita, contenta”.

“Soy consciente de que, en cualquier momento, puede romperse algo por algún pensamiento muy propio que no coincida con el de la mayoría de mis fans. Esa es una preocupación que no consigo aislar. Pero prefiero vivir así, dentro de mi expresión más genuina. Así estoy más tranquila y disfruto más todo”, mencionó a ‘Vogue España’ sobre uno de los temores más grandes que tiene.

Además, se mostró agradecida por el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores en cada paso que da, y destacó la importancia de mantenerse fiel a sí misma y a sus raíces a pesar de la fama y el éxito. Para la artista, lo más importante es poder transmitir un mensaje positivo a través de su música y conectar con sus fans de una manera auténtica y honesta.

