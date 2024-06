Kim Kardashian recibe miradas atrevidas con su traje deportivo, mientras cruza la calle

Kim Kardashian decidió llamar la atención de todos este fin de semana, sobre todo de aquellos que se conducían hoy por las calles de Calabasas en California. Para empezar, la celebridad fue captada por los paparazzi caminando sin sostén, llevando un sencillo conjunto deportivo. Pero, además de atraer las miradas a su cuerpo, las atrajo a su tremendo bolso de peluche.

Kim Kardashian se fue de compras. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

Nadie puede decir que Kim Kardashian no se esmera hasta para irse a comprar un sencillo café. La ex esposa de Kanye West, puede haber dejar de modelar todos los atrevidos diseños del rapero, pero no por eso deja de llamar la atención por las creaciones y los accesorios con los que decide dejarse fotografiar en las calles del mundo.

Según los periodistas, la celebridad se fue de compras con una amiga al exclusivo supermercado “Erewhon”, en donde al parecer llegó sólo para comprarse un batido.

Días previos, la famosa empresaria fue captada, de nuevo en las calles, pero ahora de noche llevando otro revelador conjunto, conformado por un sujetador pequeño, estilo bikini, acompañado por una chaqueta negra, en una salida íntima entre amigas en Beverly Hills.

Ya no será la esposa de Kanye West, pero Kim sigue disfrutando de todos sus conjuntos en negro. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

