La fiesta de Maripily Rivera en Puerto Rico junto a Clovis Nienow y Rodrigo Romeh  

Tal como lo prometió, Maripily Rivera celebró este 14 de junio su cumpleaños en Puerto Rico y fueron muchos los momentos especiales que vivió junto a su público, amigos y familiares, quienes celebraron su vida en un año muy especial, debido a que arrasó en ‘La Casa de los Famosos 4’ y por eso se convirtió en la ganadora de esta edición.

En su cuenta en Instagram, el “huracán boricua” subió contenido de esta celebración en la que el código de vestimenta fue el blanco.

La actriz puertorriqueña lució un espectacular atuendo que dejaba al descubierto buena parte de su cuerpazo, por lo que recibió una gran cantidad de elogios en las redes sociales.

Otros que también llamaron la atención fueron Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, con quienes hizo amistad dentro de la casa.

“No esperaba este recibimiento. Es mi primera vez aquí en Puerto Rico, en la isla del encanto, y estoy súper feliz”, dijo el actor mexicano.

Por su parte Romeh comentó: “Qué energía, la verdad, cuánto cariño, cuánto he recibido de esta isla, gracias, Maripily, tú eres la protagonista de la noche, vamos a celebrar en grande porque esta mujer ha colapsado, ustedes lo vieron. Es una fuente de inspiración para ustedes porque lo he visto y es algo que no había pasado en Puerto Rico y cuánto cariño ha generado, Maripily, te lo mereces todo”.

Luego se vio cómo empezaron a corear “Tierra, rra, rra, rra”, al igual que “voto perdido”, una de las frases que se viralizó de la boricua en el reality show.

La cumpleañera, por su parte, agradeció a quienes asistieron a la celebración por todo el cariño que le han dado.

“Es momento de celebrar, de ustedes disfrutar”, dijo la artista en un video que subió a su cuenta en Instagram.

Con su participación en ‘La Casa de los Famosos 4’ y su posterior triunfo, Maripily Rivera se convirtió en un fenómeno viral, gracias a su espontaneidad, duro carácter y también su instinto maternal, con el que conectó con la gente.

Como muestra de esto está el cariño de la gente, que lleva semanas apoyándola en las distintas actividades y su cumpleaños, claro está, no podía ser la excepción.

Sigue leyendo:

• Maripily promete encontrarle una novia boricua a Clovis, ¿y Aleska Génesis?

• Maripily Rivera le responde a Aleska Génesis en Hoy Día, por su entrevista con El Molusco

• Maripily Rivera sigue lanzando comentarios en contra de Madison Anderson