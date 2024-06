New York City FC perdió racha de cinco victorias consecutivas al caer ante Columbus Crew

El New York City FC perdió este martes el gran momento futbolístico que acumulaba tras cinco victorias de manera consecutiva luego que cayera como local en el Yankee Stadium 2-3 ante Columbus Crew comandados por el colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández.

A pesar de haber intentado remar contra la corriente desde el minuto 39′ gracias a la expulsión de Mitja Ilenic, que dejó con 10 al NYCFC, no pudieron continuar con su gran actualidad que le habría permitido acercarse al líder de la Conferencia Este, el Inter Miami.

Pero su inferioridad en el terreno de juego no impidió que al límite del final del primer tiempo se adelantaran en la pizarra gracias a una gran jugada colectiva que pudo finalizar el argentino Agustín Ojeda para el 1-0.

Sin embargo la alegría duró apenas un par de minutos luego de la reanudación porque el vigente campeón de la MLS consiguió la partida por intermedio de una anotación del atacante Christian Ramírez, aunque tuvo que contar con revisión del VAR ante la sospecha de un posible fuera de juego.

Cinco minutos después, Mohamed Farsi colocó el 1-2 aprovechando un rechace dentro del área y con el NYCFC en la búsqueda del empate llegó el tercer gol, por obra de Cucho Hernández convirtiendo un penal para aumentar la ventaja.

El New York City no se vino abajo y el uruguayo Santiago Rodríguez recortó distancias en el 86, pero ya no hubo tiempo para alcanzar el empate, lo que dejó al conjunto con 29 puntos en la tercera casilla del Este.

En la otra acera, los tres puntos le sirvieron al Columbus Crew para recuperarse de su derrota hace un par de semanas en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf (3-0 contra Pachuca).

