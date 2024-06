Chucky Lozano deja abiertas las puertas del San Diego FC a Guillermo Ochoa 

El delantero mexicano y nueva figura del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS), Hirving ‘Chucky’ Lozano, dejó las puertas abiertas de su nuevo equipo para intentar lograr el fichaje el histórico portero de la selección mexicana, Guillermo ‘Memo’ Ochoa, luego que este abandonara las filas del Salernitana de la Serie A de Italia tras caer a la Segunda División del torneo europeo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN luego de su presentación con el San Diego FC en la que terminó llorando de la alegría por el recibimiento que le realizaron; en sus palabras el jugador azteca invitó a varios jugadores mexicanos entre los que se encuentra Guillermo Ochoa para poder unirse a este nuevo equipo que se unirá a la Major League Soccer para el 2025 con el objetivo de apoyar a sus compatriotas y además para darle un impulso al club.

“Sí, sin duda (le gustaría que llegara Memo Ochoa a San Diego), tiene las puertas abiertas. En este momento no puedo empezar a hablar de eso, me gustaría que vinieran más mexicanos, el proyecto es importante, sí me gustaría que vinieran más mexicanos, todos son bienvenidos, tienen las puertas abiertas. Vamos a tratar de estar en contacto para poder hacer y dar opciones en la construcción del equipo, vamos a ver cuáles son las opciones”, expresó.

“En el futbol no se sabe, tal vez pueda regresar, tal vez no, ahora en este momento estoy en PSV, voy a ayudar al equipo, me dio cosas muy bonitas, amigos, directivos, siempre son super lindos con nosotros, regresar a San Diego para darlo todo”, destacó el jugador al hablar sobre lo que sería el fin de su etapa en Europa donde logró desempeñarse como uno de los mejores jugadores mexicanos en el extranjero.

Para finalizar el Chucky Lozano destacó que no se arrepiente de haber firmado este contrato con el San Diego de la MLS debido a que considera que esto no representa un bajón a su carrera profesional sino más bien una nueva oportunidad para seguir alcanzando logros como con los dos títulos que logró en el viejo continente.

“La edad es un número, a veces en la vida hay cosas o momentos que dejan oportunidades, en este momento se me dio esta oportunidad, el proyecto, el club, cuando me lo mostraron en la mesa, me identifiqué, quiero ayudar y poner una huella en México de los jóvenes”.

Sigue leyendo:

–Hirving Chucky Lozano rompió en llanto durante su presentación con San Diego FC

–El Club América podría ser local en algún estadio de Estados Unidos

–Cuauhtémoc Blanco respalda la idea que extranjeros jueguen dentro de Chivas de Guadalajara