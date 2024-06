Ronaldinho aseguró que no verá los partidos de Brasil y Raphinha le responde con contundente mensaje

La Copa América 2024 está muy cerca de iniciar y como es costumbre Brasil es una de las grandes candidatas a llevarse el trofeo. El seleccionado suramericano irá en busca de su décima copa continental.

Sin embargo parece que algunos no tienen la misma ilusión con la “Canarinha”. Pues recientemente Ronaldinho, uno de los más legendarios jugadores de la selección, lanzó un duro dardo al equipo que dirige Junior Dorival.

“No voy a ver ningún partido. Está faltando todo, garra, alegría, falta jugar bien”, confesó el campeón de Copa América 1999 y Copa del Mundo 2002. “Voy a abandonar a Brasil porque las cosas no están andando bien”, fue el pesimista análisis de Ronaldinho.

Ronaldinho llegó a ganar la Copa América con Brasil en 1999. Crédito: Bruna Prado | AP

Estos comentarios de Dinho parece que no cayeron bien en la Canarinha. En especial a los actuales jugadores del conjunto pentacampeón del mundo.

Es por eso que una de las estrellas que vestirá la camiseta Verdeamarela en esta Copa América de Estados Unidos aprovechó para responder estas declaraciones de Ronaldinho.

“Fue una sorpresa no sólo para mí, sino para todo el grupo… Nunca en su vida había hecho una declaración así“, comentó Raphinha recientemente sobre lo dicho por el exjugador.

“Él siempre ha mostrado su apoyo a la selección. Fue una sorpresa para mucha gente. Le considero un ídolo, una referencia, todos los que están en la selección, no sólo los jugadores, sino todos los que trabajan aquí lo ven como una referencia”, explicó.

Raphinha también explicó estar en contra de lo dicho por Ronaldinho pues cree que los jugadores de la actual plantilla brasileña tienen mucho para dar.

“Evidentemente, no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, voy por mi tercer año y veo compromiso, ganas, orgullo de vestir la camiseta, no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho”, lanzó.

Además también aprovechó para lanzar un contundente mensaje. Pues ya que Ronaldinho había dicho que no vería los partidos, Raphinha lo expuso asegurando que el exfutbolista ha pedido entradas de cortesía para ir a los encuentros de la selección en la Copa América.

