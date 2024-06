Cupones SNAP: día por día, todos los pagos confirmados para junio

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha confirmado que 19 estados y Puerto Rico enviarán pagos de beneficios SNAP durante el mes de junio.

Mientras que algunos estados ya han completado los pagos, otros continuarán distribuyéndolos a lo largo del mes.

Listado completo de estados que enviarán pagos SNAP en junio:

–Alabama: todos los días hasta el 23 de junio

–Delaware: todos los días hasta el 23 de junio

–Florida: todos los días hasta el 28 de junio

–Georgia: todos los días hasta el 23 de junio

–Indiana: todos los días hasta el 23 de junio

–Kentucky: todos los días hasta el 19 de junio

–Louisiana: todos los días hasta el 23 de junio

–Maryland: todos los días hasta el 23 de junio

–Michigan: todos los días hasta el 21 de junio

–Mississippi: todos los días hasta el 21 de junio

–Missouri: todos los días hasta el 22 de junio

–Nuevo México: todos los días hasta el 20 de junio

–Carolina del Norte: todos los días hasta el 21 de junio

–Ohio: todos los días hasta el 20 de junio

–Pensilvania: todos los días hasta el 14 de junio

–Puerto Rico: todos los días hasta el 22 de junio

–Tennessee: todos los días hasta el 20 de junio

–Texas: todos los días hasta el 28 de junio

–Utah: 15 de junio

–Washington: todos los días hasta el 20 de junio

Requisitos para calificar para los beneficios SNAP

Para calificar para los beneficios SNAP, es necesario tener bajos ingresos y cumplir con otros requisitos específicos y generales.

Estado de ciudadanía/inmigración

Los beneficios SNAP no se extienden a no ciudadanos indocumentados. Para calificar, los no ciudadanos deben haber vivido en los EE. UU. durante al menos 5 años, recibir ayuda por discapacidad o ser menores de 18 años, además de cumplir con otros criterios de elegibilidad de SNAP.

Requisitos de trabajo

En general, las personas deben registrarse para trabajar, evitar renunciar o reducir sus horas sin una buena razón y aceptar empleos cuando se les ofrezcan.

También deben unirse a programas estatales de empleo y capacitación. El incumplimiento de estas reglas puede llevar a la descalificación.

Los adultos sin dependientes deben trabajar o unirse a un programa de trabajo al menos 20 horas a la semana para mantener los beneficios por más de 3 meses en un período de 36 meses.

Algunos grupos están exentos de los requisitos de trabajo, como niños, ancianos, discapacitados, personas sin hogar y mujeres embarazadas.

Límites de activos

Los hogares sin un miembro anciano o discapacitado deben tener activos de $2,750 o menos.

Los hogares con un miembro anciano o discapacitado deben tener activos por debajo de $4,250.

Elementos como la vivienda, propiedad personal y ahorros para la jubilación no cuentan como activos.

Cuánto dinero pueden recibir los beneficiarios de SNAP en junio

La cantidad de dinero que un beneficiario puede recibir depende de sus ingresos y el tamaño de su familia.

Otros factores, como la edad, también pueden afectar la duración de los beneficios. Los beneficiarios de entre 18 y 52 años pueden recibir beneficios SNAP solo durante 3 meses a menos que trabajen 80 horas al mes.

–El beneficio máximo para un hogar de 4 personas es de $973. Si tienes otros ingresos debido a beneficios o trabajo, podrías recibir un pago promedio de alrededor de $713.

–Una persona soltera puede recibir hasta $291.

–Las parejas y hogares de 2 personas pueden recibir hasta $535.

–Las familias de 3 miembros pueden recibir hasta $766.

–El mayor beneficio para 5 personas es de $1,155 y para 6 personas es de $1,386.

–Las familias de 7 miembros pueden recibir hasta $1,532.

–A menos que seas una familia de 8 miembros, no puedes recibir hasta $1,751.

