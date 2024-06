Manifestantes israelíes y palestinos coinciden sin incidentes en el centro de Barcelona

Las calles del centro de la ciudad de Barcelona, en España, se vieron llenas de dos manifestaciones: una de colectivos judíos para reclamar la liberación de rehenes de Hamás y la otra formada de grupos pro-palestinos para pedir el fin del conflicto en Gaza. Durante el tiempo en que los manifestantes solicitaban sus demandas no existió ningún tipo de incidentes que pudiera afectar a la comunidad, dijo la policía.

Varias comunidades proisraelíes radicadas en Cataluña se congregaron el domingo en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, alrededor de 150 personas, según fuentes de la Guardia Urbana, quienes reclamaban bajo el lema: “¡Somos muchos, somos invisibles..! Pero estamos”.

Solicitaban la liberación de rehenes

También se podía escuchar: “el derecho de los judíos a vivir en paz, sin hostigamiento”, solicitaban la liberación de las personas secuestradas por Hamás, y el derecho a existir de Israel, informó EFE.

Entre los concentrados se encontraba Itzik Horn, padre de Iair y Eitan, secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Horn, en declaraciones a EFE, ha explicado que vive “una situación muy difícil”. “Nadie te prepara para sentir ocho meses que no sabes qué pasa con tus hijos, si comen, si no comen, si duermen, si no duermen, si sufren torturas”, narró.

Mientras se oía la llegada de la manifestación propalestina a la plaza, Itzik Horn indicó que “no es fácil estar junto a la manifestación por Palestina”.

“Les querría preguntar si saben dónde están secuestrados mis hijos. Pero bueno, es lo que lo hay y hay que agradecer el apoyo de todo el mundo”, agregó Horn.

La policía evitó que coincidieran

Según la Guardia Urbana, medio centenar de personas se manifestaron a favor de los palestinos desde la plaza de la catedral de Barcelona, hasta la de Sant Jaume, donde diversos vehículos de los Mossos bloquearon su entrada a este emblemático espacio barcelonés para evitar que coincidieran con la concentración israelí.

El trabajo de los agentes permitió que ambas manifestaciones acabaran sin incidentes, esperando que diera comienzo en la misma plaza, otra concentración convocada por la comunidad ucraniana en Cataluña, según expresó la policía local.

Tercera manifestación a favor de Ucrania

Otra concentración reunió a unas 70 personas en la Plaza Sant Jaume de Barcelona en solidaridad con los ucranianos recluidos en Rusia y para reivindicar su liberación, compartió EFE.

Los concentrados ucranianos que en su mayoría portaban banderas del país y pancartas con frases como: “Freedom is a human right” (“La libertad es un derecho humano“) o “Free Azovstal defenders” (Libertad para los defensores de Azovstal), en referencia a los combatientes que defendieron esa acería y luego fueron capturados por las tropas rusas.

Durante la concentración, convocada por la comunidad ucraniana de Barcelona, varias representantes denunciaron que los ucranianos que padecen cautiverio en Rusia sufren unas “condiciones terribles” y que no tienen derecho a contactar con sus familias.

“Tropas rusas, fuera de Ucrania” o “Russian captivity kills” (El cautiverio ruso mata), fueron algunos de los reclamos que gritaron durante la concentración del domingo 16 de junio.

Con información de EFE

Sigue leyendo: