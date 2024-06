Más de 35,000 mujeres salieron de Texas para abortar en otro estado en 2023, según análisis

El Instituto Guttmacher publicó una estadística que realizó sobre el número de mujeres que han tenido que salir de Texas para poder conseguir atención médica reproductiva. Tan solo el año pasado, alrededor de 35,000 personas tuvieron que buscar una alternativa en cualquier otro estado del país, incluso en el extranjero, para poder abortar.

El Instituto Guttmacher es una organización privada sin fines de lucro, la cual apoya el derecho al aborto, ​ y desde esa perspectiva promueve la salud reproductiva, bajo los principios y la definición establecida por la Organización Mundial de la Salud. Se fundó en 1968 y en esta ocasión presente un panorama a lo que las mujeres texanas se han tenido que enfrentar al no recibir atención médica de reproducción.

“Cruzan múltiples fronteras estatales para acceder a la atención del aborto”

En su nuevo estudio revela que alrededor de 35,000 mujeres tuvieron que viajar a cualquier otro estado de EE.UU. o incluso al extranjero para poder abortar, ya que en el estado sureño existe una prohibición muy estricta, esto antes de Roe vs. Wade.

“Lo sorprendente de estos nuevos datos es la frecuencia con la que las personas cruzan múltiples fronteras estatales para acceder a la atención del aborto”, dice Isaac Maddow-Zimet, científico de datos de Guttmacher y líder del proyecto del estudio mensual sobre la provisión de abortos.

Es más, en la misma estadística expresan que a nivel nacional, más de 170,000 pacientes han tomado la decisión de salir de sus estados para recibir atención de aborto, así lo revelan los datos de Guttmacher, que recopiló para analizar el impacto de la opinión Dobbs de la Corte Suprema en 2022, que anuló Roe v. Wade.

Prohibición a las 6 semanas de embarazo

Específicamente, en Texas se ha caracterizado por ser una de las entidades con una prohibición al aborto más estricta, ya que desde las 6 semanas de gestación, no pueden realizarse un aborto, fecha en la que muchas mujeres aún no saben si están embarazadas.

“Texas ya había tomado medidas drásticas contra los servicios”, dijo a Business Insider Debbie McNabb, ginecóloga jubilada con sede en Texas. “Así que las mujeres ya habían recorrido un largo camino”, ya que Texas ocupa el segundo lugar entre los estados que brindan la peor atención de salud prenatal y materna, según una firma de análisis de datos.

El científico Isaac Maddow-Zimet expresó en un comunicado, tras obtener los resultados del análisis, que para desplazarse, como lo han tenido que hacer las mujeres que viven en Texas, representa una serie de complicaciones, principalmente financieras.

Viajar para recibir atención médica básica

“Viajar para recibir servicios de aborto requiere que las personas superen enormes barreras financieras y logísticas. Nuestros hallazgos muestran hasta dónde viajarán las personas para obtener la atención que desean y merecen”, indicó.

Y continuó: “A pesar de la asombrosa resiliencia de los pacientes y proveedores de abortos, no podemos perder de vista el hecho de que esto no es normal ni aceptable: una persona no debería tener que viajar cientos o miles de millas para recibir atención médica básica”.

Sin embargo, muchas de las mujeres que viajaban desde estados restrictivos, entre ellos Texas, iban a estados que ahora tienen prohibiciones totales del aborto. Cabe destacar que en 2023, más de 3,500 habitantes de Louisiana viajaron a través de varios estados para recibir atención médica, entre esos lugares a Florida, Illinois y Georgia.

Cambio devastador para las floridianas

Sin embargo, el 1 de mayo de este año entró en vigor en Florida la prohibición del aborto de seis semanas. “Este cambio de política será devastador no solo para las floridanas, sino también para los miles de personas que habrían viajado allí después de que se les negara atención médica en sus estados de origen”, señaló Guttmacher en el comunicado.

Una gran parte del país tiene poco o ningún acceso a la atención de salud reproductiva, más de un tercio de los condados de Estados Unidos están vacíos de atención de maternidad, lo que significa que no tienen “hospitales que brinden atención obstétrica, ni centros de maternidad, ni obstetras y ginecólogos, ni enfermeras parteras certificadas”, según un informe de March of Dimes.

