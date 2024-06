Carlos Mendoza emocionado con el cambio de los Mets: “Los muchachos nunca se dieron por vencidos”

Los New York Mets lograron sacar una nueva victoria 11-6 ante los Padres de San Diego para mantener el buen momento que están presentando en las últimas semanas de las Grandes Ligas y dejar una marca de 11 victorias y cuatro derrotas en sus últimos 15 partidos; una parte fundamental de este buen momento se debe al trabajo que ha venido realizando el manager venezolano Carlos Mendoza, quien cambió la estrategia que venían aplicando y ha trabajado en impulsar el rendimiento de cada una de sus figuras.

En declaraciones ofrecidas para SNY, el estratega venezolano consideró que esta racha de victorias ha sido muy positiva para cada uno de los miembros de la organización pero que a la vez no se olvidan que deben mantener el nivel competitivo lo más alto posible para poder hacerse con un cupo para la postemporada y así mejorar lo visto por los Mets durante la temporada 2023 de la Major League Baseball (MLB).

“Buena racha en casa, muy buena serie contra un muy buen equipo. Estamos ganando partidos, pero incluso cuando fue difícil para nosotros, los muchachos nunca se dieron por vencidos, continuaron apareciendo todos los días, continuaron trabajando”, expresó Mendoza.

“Nuestra preparación sigue mejorando. Y se están divirtiendo. Muchas veces la gente olvida que este juego es difícil y que vas a pasar por dificultades. Y tienes que encontrar una manera de mantener una actitud positiva, incluso cuando es difícil, incluso cuando hace mucho ruido. Y eso es lo que han hecho. Que no cunda el pánico, sigan apareciendo, mejoren, sigan trabajando. Las cosas llegarán hasta ahí. Porque tenemos muchos jugadores especiales allí. Ver cómo se materializa ahora y que muchos muchachos contribuyen es emocionante”, resaltó.

El manager también destacó que durante la mala racha que tuvieron los neoyorquinos se encargó de mantener el buen ánimo en cada uno de sus jugadores para no perder la fe y así poder alcanzar una seguidilla de victorias que les permita seguir escalando posiciones en la División Este de la Liga Nacional.

“Habrá altibajos, solo debes ser consistente. Hay muchos muchachos veteranos allí, han pasado por esto antes y no tenía ninguna duda de que lo íbamos a superar. Aún nos queda camino por recorrer. Pero la mentalidad es de un juego a la vez, una serie a la vez”, resaltó.

“Pensé que siempre estuvimos en la carrera por la postemporada. Algunas personas nos dejaron fuera, pero en mi opinión sentí que teníamos el equipo, teníamos el personal. Todavía no he mirado la clasificación. Todavía no he mirado nuestro récord. Pero tenemos que seguir escalando la montaña”, concluyó el manager de los Mets.

Sigue leyendo:

–Impresionante jonrón de Aaron Judge superó el Monstruo Verde de Boston y terminó en la calle [Video]

–Edwin Díaz emociona a los Mets con su salvada ante los Padres: “Gran victoria para nuestro equipo”

–MLB sanciona a umpire por estar involucrado en apuestas deportivas