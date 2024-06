Eurocopa 2024: delantero de Hungría se hizo viral por su físico y salió a defenderse de comentarios gordofóbicos

Martin Ádam, delantero de la selección de Hungría, tuvo que salir a defenderse en rueda de prensa tras el debut con derrota ante Suiza en la Eurocopa 2024. ¿El motivo? Su estado físico acaparó miradas y generó comentarios gordofóbicos en las redes sociales.

Ádam entró de cambio al minuto 79 y rápidamente su complexión física llamó la atención y generó un alud de reacciones en redes sociales. Al punto, que el atacante tuvo que salir a defenderse en rueda de prensa.

El revuelo fue tal que incluso hubo comparaciones con la estrella de Kansas City Chiefs en la NFL, Travis Kelce o la serie “Vikingos”. Y es que Ádam juega de delantero, pero su robusteza lo hace parecer defensa, según comentarios de fans.

Manuel Akanji (R) de Suiza en acción contra Martin Adam de Hungría. Crédito: YOAN VALAT | EFE

¿Qué dijo Martin Ádam?

Con su 1.91 de altura y 86 kilos de peso, el delantero se defendió de los comentarios y memes que se han generado en torno a su figura.

“Por supuesto que me llegaron uno o dos, normalmente me río de ellos. Nací así, es la forma de mi cuerpo. Obviamente, no tenía este tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética. Pero sí, eso es todo lo que puedo decir al respecto”, explicó.

A sus 29 años, Martin tuvo su debut con Hungría en 2022. Con el combinado nacional lleva nueve goles y actualmente es delantero del Ulsan Hyundai F. C. de la K League 1 de Corea del Sur. Al atacante sensación de la Eurocopa 2024 le quedan dos partidos más en la fase de grupos. Ante Escocia y Alemania, respectivamente.

