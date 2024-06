Preparan a nuevos líderes políticos latinos en Nueva York de cara a las elecciones

Este fin de semana marcó el inicio oficial de la temporada electoral 2024, con la apertura de las urnas en Nueva York donde más de 6 millones de votantes registrados pueden hacer so del derecho al voto anticipado, que se sumará a la jornada oficial del martes 25 de junio.

Y aunque los ojos de los votantes neoyorquinos están puestos mayormente en la contienda por la Presidencia, que de confirmar el favoritismo del electorado, enfrentaría en noviembre al actual mandatario, Joe Biden y al expresidente, Donald Trump, una vez reciban la nominación oficial de los partidos Demócrata y Republicano, desde las comunidades latinas de Nueva York hay candidatos que se han dado a la tarea de formarse, como alumnos consagrados, para pelear por escaños estatales este 2024 y municipales en el 2025.

Tal es el caso de la demócrata Bella Matías, de raíces puertorriqueñas, quien en su afán de desbancar a la asambleísta de su propio partido Jenifer Rajkumar, de la curul del Distrito 38, en Queens, no solo ha estado activa tratando de convencer a los votantes de su área de que es mejor opción, sino que ha ido a “la escuela de política y campañas” para formarse mejor y educarse más.

La líder comunitaria, quien hace unos años tuvo un intento fallido por conquistar una silla en el Concejo Municipal, es solo uno de las más de 25 candidatos políticos hispanos o potenciales candidatos a puestos públicos, mayormente mujeres, que se han sumado a talleres de formación política para preparase mejor y garantizar más opciones de victoria.

La candidata latina a la Asamblea estatal, participó en la capacitación gratuita “Camino a la Victoria en Nueva York”, promovida por Latino Victory Project junto al Consejo Laboral Central de la ciudad de Nueva York y el Comité Nacional de Capacitación Demócrata, y asegura que es precisamente la falta de oportunidades de formación lo que evita que muchos hispanos que desean dar el salto al ruedo político y promover cambios desde puestos legislativos y de elección popular, puedan lograr su cometido.

“Estos espacios de capacitación, son precisamente ese elemento que a veces nos ha faltado para poder tener éxito y ganar las contiendas. Es precisamente esta educación en detalles específicos sobre cómo liderar y manejar una campaña con más oportunidades de triunfo, cómo reunir fondos, y cómo unir más a los votantes, lo que nos hace falta”, asegura la contendora demócrata, quien advierte que decidió enfrentar a su copartidaria Rajkumar, porque considera que no ha hecho bien su tarea como legisladora para mejorar las condiciones de la gente de su distrito, 50% de ellos latinos.

“Este tipo de talleres promovidos por personas que saben sobre campañas y sobre política deben seguir haciéndose, porque se necesitan para poder ganar, para competir mejor, especialmente en nuestras comunidades donde nadie está explicando a posibles candidatos cómo funcionan exactamente los procesos políticos, y eso es la mitad del triunfo, armar bien una campaña”, agregó la hispana. “Quienes venimos de las comunidades conocemos directamente las necesidades que tenemos, que son similares, como yo que tengo dos trabajos para poder cubrir mis gastos. Además estos espacios nos ayudan a unirnos con otras personas que tenemos ideas similares para sacar a nuestra gente adelante. Nos ayuda a ser candidatos más poderosos y siento que voy a triunfar y luchar por las escuelas, la vivienda y la economía, que son nuestros principales problemas. Los problemas de mis vecinos son los mismos míos, y estamos listos para la victoria”.

Justin Sánchez, quien se inscribió para competir por la curul del distrito 14 del Concejo Municipal, que el próximo año dejará el Rafael Salamanca, también asegura que ser “alumno” de los talleres de capacitación política promovidos por Latino Victory, da mayor conocimiento y fortaleza.

“La política es un terreno que conozco bien porque he trabajado en diferentes niveles de gobierno, pero llevar este tipo de capacitaciones a candidatos latinos como yo, que queremos alcanzar puestos políticos es una gran oportunidad, porque de manera gratuita podemos saber cómo hacer campaña”, comentó el joven candidato de origen dominicano, criado en El Bronx.

“Aquí he recibido mucha información que nunca enseñan en las escuelas a nadie, y de paso uno puede reunirse con más latinos que estamos con los mismos objetivos en la misma posición. Uno puede tener intenciones pero no sabemos todo y a través de estos encuentros nos preparamos mejor para postularnos a cargos y crear una Ciudad y un Estado en el que nuestras comunidades puedan creer y traerles cosas mejores”, agregó el joven político, insistiendo en que espera llegar al Concejo tras los comicios del próximo año y luchar por la estabilidad para todos. “Lo bueno de estar preparándonos antes de las elecciones es que aprendemos cómo hablarle a la gente, porque muchos de los políticos no hablan sobre los temas que le preocupan a nuestra gente. Esta formación nos da chance a la nueva generación para enseñar que los políticos de ayer no serán ya los políticos de mañana. Tenemos nuevas ideas, nuevas maneras de ser y pelear por la comunidad y aquí nos pulimos”.

Y desde el lado de los promotores de los talleres de formación política, que entre otras cosas cubren temas desde cómo elaborar planes de comunicación asertivos, hasta asuntos de trabajo de campo y recaudación de fondos con estrategas, explican que se trata de una pieza fundamental en el engranaje para conquistar mayor espacio de poder político latino, que además se combina con trabajo directo motivando votantes a registrarse y salir a las urnas.

Así lo explica Katharine Pichardo-Erskine, directora ejecutiva de Latino Victory, organización dedicada a construir poder político en la comunidad latina “para que las voces y los valores de los latinos se reflejen en todos los niveles de gobierno y en las políticas” que se impulsan.

“Lo que nosotros buscamos es amplificar el poder político de la comunidad latina y ello significa una mejor representación de oficiales electos latinos. Y con el entrenamiento Camino a la victoria buscamos darle las herramientas a nuestros candidatos para que puedan crear campañas ganadoras, tratando temas como qué es un plan de campaña, cómo hacer un mensaje efectivo, cómo recaudar fondos, algo que especialmente para candidatos de color es muy difícil”, aseguró la experta política. “La meta de estas capacitaciones es hacer campañas efectivas a todos los niveles, y entendemos que los candidatos no solo están aprovechando la oportunidad para aprender más sino también para interrelacionarse y amplificar su impacto como candidatos”.

La directora de Latino Victory manifestó además que siempre se busca tener mayor representación, no solo para puestos estatales como los que están en juego en las elecciones de junio sino también para los comicios municipales del 2025 al Concejo y la Contraloría contraloría, pues destaca que hay comunidades donde no existe ninguna representatividad latina, a pesar de que los hispanos son casi 4 millones en todo el estado.

“Estamos apoyando a candidatos ahora para las primarias de junio y las elecciones generales de noviembre, al igual que a otros que ya están inscritos para las elecciones municipales del 2025 y otros que todavía no saben a qué candidatura se van a lazar, pero que tienen interés en ser candidatos para el futuro”, agregó Pichardo-Erskine, al tiempo que señaló que en otros estados han ayudado a capacitar a

cientos de candidatos que resultan mejor preparados y de más de 400 que han apoyado, más de la mitad han sido elegidos.

La líder política aprovechó para asegurar que aunque los electores latinos suelen quedarse relegados en participación en las urnas, esta vez considera que habrá un crecimiento del voto, porque hay mucho interés en la contienda presidencial y en que hay más rostros hispanos en las balotas electorales.

“Los latinos somos una comunidad inteligente que se ha dado cuenta de lo dañina que han sido retóricas como la de Trump en contra de nuestra comunidad, y los estamos viendo más motivados para salir a votar, por lo que esperamos tener grandes victorias demócratas, porque la representación sí importa, y les digo a los votantes que para el futuro de nuestras familias, debemos elegir a candidatos que velen por los intereses de nuestra comunidad”, concluyó la hispana.

Latino Victory está apoyando además en Nueva York a legisladores latinos que buscan su reelección como Catalina Cruz, Jessica González Rojas, Jon Rivera, Yvette Valdés Smith, Kristen Gonzalez y Nathalia Fernández. Asimismo a los candidatos Gabriella Romero, por el Distrito 109 a la Asamblea de Nueva York, Manny De Los Santos, por el Distrito 72 de la Asamblea y Luis Sepúlveda, para mantenerse en el Senado estatal.

Datos sobre las elecciones primarias