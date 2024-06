Temen en NYC que plan de guarderías para familias indocumentadas quede fuera del presupuesto 2025

Promise NYC, un programa para familias de inmigrantes indocumentados que les permite acceder a cuidado infantil esencial en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con la denuncia de un grupo de activistas y legisladores locales, corre el riesgo de quedar sin fondos para el presupuesto del año fiscal 2025.

A primera vista, este ajuste en el plan de gastos municipales, deja a 600 familias en riesgo de perder el beneficio de guarderías gratuitas.

“Nuestros neoyorquinos más nuevos han venido listos para trabajar, pero la falta de acceso al cuidado infantil ha impedido que muchos padres, puedan encontrar trabajo de tiempo completo y salir del sistema de refugios”, dijo Liza Schwartzwald, directora de la Coalición de Inmigración de Nueva York.

Si el programa Promise NYC, no se renueva con una inversión de 25 millones de dólares, centenares de niños, no tendrán un lugar seguro al que ir y sus padres no tendrán la oportunidad de trabajar sin preocuparse por sus hijos, destacaron por lo menos 30 defensores este viernes en una protesta en frente de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York.

A través de este plan la Administración de Servicios para Niños (ACS) contrata a NMIC en el Bronx y Manhattan, Center for Family Life en Brooklyn, Chinese-American Planning Council en Queens y La Colmena en Staten Island, para implementar un programa de vales para cuidado infantil en cada uno de los condados.

Promise NYC de acuerdo con las denuncias de cuatro organizaciones comunitarias se quedaría sin fondos en cuestión de semanas. (Foto: United Neighborhood Houses – Cortesía)

Un auxilio

El programa piloto de 6 meses, se lanzó en enero de 2023 y a juicio de los activistas comunitarios ha “tenido un gran éxito”, tras ayudar a familias que anteriormente no calificaban, para otros programas estatales o federales, debido a su estatus migratorio.

Además, el programa se proyectó de algún modo como un auxilio a los solicitantes de asilo recién llegados.

La demanda de este servicio, desde que fue anunciado en diciembre de 2022, fue altísima y las organizaciones que intermedian el servicio tuvieron que crear largas listas de espera.

La elegibilidad para beneficios financiados con fondos federales, como asistencia para el cuidado de niños, se limita a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y otras personas con estatus migratorio “calificado”, lo que excluye a miles de familias en la ciudad de Nueva York.

Las familias elegibles deben ganar menos del 300% del Nivel de Pobreza Federal, con niños desde el nacimiento hasta los 13 años, con énfasis hasta los 5 años, y cuyo estado migratorio le impide calificar para recibir subsidios financiados con fondos federales.

Plazo: 30 de junio

Promise NYC tiene sus raíces en los valores del movimiento de casas de asentamiento, las cuales son una experiencia que deja claro la importancia del cuidado infantil y del apoyo a los inmigrantes mientras se adaptan a su nuevo hogar.

En ese sentido, Nora Morán, Directora de Políticas y Defensa de United Neighborhood Houses, llamó al alcalde Eric Adams a cambiar el rumbo.

Solamente en El Bronx se han inscrito 244 niños en servicios de cuidado infantil seguros y asequibles, con 95 proveedores de guarderías.

Por su parte, Yesenia Mata, directora ejecutiva de La Colmena, teme que inmigrantes de bajos ingresos, corran el riesgo de perder estos servicios esenciales, antes del 30 de junio, si la Ciudad no financia este programa.

“Hemos visto el papel vital que desempeñan este programa en nuestra comunidad, al empoderar a las familias para trabajar y prosperar. Debemos unirnos y exigir que la Ciudad reponga los fondos“, destacó.

El Diario de forma independiente, no pudo confirmar si en el plan de gastos e inversiones del año fiscal 2025, que se discute en este momento entre la Alcaldía y el Concejo Municipal, está borrado el renglón de fondos para continuar con este programa.

Según los expertos en cuidado infantil, el cuidado infantil ya es inasequible para el 80% de las familias de la ciudad de Nueva York.

Un gran costo:

1 familia que gane $86,000 podría gastar una cuarta parte de su salario en el cuidado de un bebé o un niño pequeño en la Gran Manzana, lo que supera los estándares federales que dicen que el cuidado infantil no debería costar más del 7% de los ingresos de un hogar.