Chiquete Orozco se inspira en Rafa Márquez para tener una buena Copa América

El defensor central y jugador de la selección de México, Jesús ‘Chiquete’ Orozco, habló sobre el trabajo que ha realizado todo el equipo las últimas semanas bajo las órdenes de Jaime Lozano para encarar en la mejor condición posible a la Copa América 2024 que arrancará este 20 de junio en los Estados Unidos.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN el jugador destacó que personalmente se ha enfocado en poder convertirse en todo un referente dentro de la competencia y consideró que su gran ídolo e inspiración para poder conseguir esto es el mítico capitán del Tri, Rafael Márquez.

“Creo que Rafa Márquez es punto y aparte, yo apenas estoy comenzando acá en la selección, obviamente me encantaría ser alguien como él. Es algo muy motivante yo creo que todo jugador quisiera llegar a la élite como hizo él y a mí en lo personal en lo personal eso es lo que me motiva y eso es lo que me hace venir acá, para en algún momento llegar donde él llegó”, expresó.

Orozco, quien actualmente forma parte de las Chivas Rayadas de Guadalajara, también destacó que además de Márquez siempre suele tomar el ejemplo de otras figuras de la selección azteca al considerar que todos ellos fueron los encargados de aperturar el camino al desempeño deportivo como se conoce actualmente.

“Enseñaron lo que representa la selección, creo que al fin y al cabo ellos son personas que se pusieron la verde y lo hicieron de una manera muy espectacular en mundiales en partidos internacionales, es gente que se tiene que respetar y valorar”, agregó Chiquete.

“Trascender… yo creo que eso es lo más importante, trascender como grupo y como equipo y no ponemos límites, como grupo y como equipo y no ponen los límites creo que eso es algo sumamente importante y siento que para allá vamos”, concluyó el futbolista.

La selección de México hará su debut en la Copa América contra el combinado nacional de Jamaica el sábado 22 de junio, donde buscarán sus primeros tres puntos oficiales en la competencia.

