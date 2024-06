Giorgos Giakoumakis llega con el deseo de quedar campeón en Cruz Azul: “Estoy en mi mejor momento”

El futbolista griego y nuevo refuerzo de la Máquina de Cruz Azul, Giorgos Giakoumakis, se mostró bastante confiado de poder apoyar al cuadro cementero a sumar muchas victorias en el venidero torneo Apertura 2024 de la Liga MX para poder luchar por el título de campeón del balompié azteca y hacer historia por partida doble al ser el primer griego en ganar un trofeo de la liga mexicana; aseguró que no le teme miedo a la presión y llega con el objetivo de marcar muchos goles.

Estas declaraciones las realizó el atacante de 29 años durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que se encuentra en su mejor momento físicamente y cuenta con todas las capacidades necesarias para poder impulsar a Cruz Azul hasta lograr la conquista de un nuevo campeonato en la Liga MX.

“Estoy en mi mejor momento y creo que cuando tienes 29 años tienes que estar en tu mejor momento. Y me siento así. Siento que tengo mucha, mucha hambre”, resaltó Giakoumakis en sus declaraciones.

“Marcar más goles, más y más goles, siguiendo los récords y si puedes decirlo si nombras los récords, sólo quiero marcar tantos goles como sea posible en toda mi carrera. Así que al final del día tendré una cantidad decente de goles. Y mis hijos, que son mi mayor orgullo, se sentirán orgullosos de mí y estarán felices y tendrán buenos recuerdos de mí jugando al fútbol”, agregó el jugador.

El griego destacó que se siente bastante acostumbrado a la presión que suelen recibir los delanteros por parte de la fanaticada debido a que Cruz Azul será el equipo número 12 en el que milite a lo largo de su carrera; destacó que al participar en algunos de los mejores clubes de su natal Grecia, Polonia, Países Bajos, Escocia y por último con el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) ha aprendido a estar siempre en boca de todos.

“Voy a ser juzgado en cada país, en cada campeonato porque ese es mi trabajo. Me ficharon para fichar para marcar goles y siento que aquí pasa lo mismo. Ya no siento ninguna presión mayor porque al final del día, si quieres ganar los trofeos o simplemente quieres sobrevivir y permanecer en la liga, quieres que tu delantero marque goles, ¿verdad?”, detalló.

“No siento una presión mayor. Ya estuve en equipos como AEK Atenas y Celtic. Tenían la misma base de fans. Estaban locos por el fútbol. Entonces puedo lidiar con eso. No tengo problemas. Terminé siendo el máximo goleador del Celtic, anotando goles en la Liga de Campeones y teniendo un rendimiento decente. Para ser honesto, me encanta la presión. Si no tienes esta presión, sólo tienes que motivarte, lo cual no es agradable”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Veljko Paunovic confía en el éxito de Tigres: “Tiene que ser ganador”

–Fernando Ortiz sobre la lesión de Óliver Torres: “Está en un momento de recuperación”

–‘Toto’ Salvio disminuye a la Liga MX: “Me quedo con el fútbol argentino”