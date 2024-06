Monedas de cinco centavos que son valiosas

Las monedas de cinco centavos pueden ayudar a tu economía, aunque su valor sea aparentemente bajo, pueden alcanzar precios interesantes, todo dependiendo de sus características e historia.

Según la Casa de la Moneda de EE.UU., las primeras monedas de cinco centavos estaban hechas de oro, plata o cobre, siendo hasta 1866 cuando se crearon las primeras monedas de níquel.

Si tienes suerte de encontrar una versión antigua o poco común, podrías terminar obteniendo miles de dólares, o hasta millones, por estas monedas, tal vez pudieran estar arrumbadas en un cajón o en tu bolsillo en este mismo momento.

Las primeras monedas de cinco centavos se conocían como “monedas de escudo” y se produjeron entre 1866 y 1883. Luego siguieron las hechas de níquel: Liberty Head (1883-1913), el níquel Buffalo o Indian Head (1913-1938) y el níquel Jefferson ( 1938 –a la fecha).

Por su rareza y valor, es más probable que las monedas de cinco centavos más valiosas sean de acuñaciones antiguas, anteriores a la Primera Guerra Mundial.

Pero también se pueden encontrar algunas versiones costosas acuñadas durante la Segunda Guerra Mundial (1942-1945) porque se fabricaron con plata y manganeso adicionales para ahorrar níquel por razones bélicas.

Otras monedas de cinco centavos con error de fabricación pueden alcanzar un precio interesante, incluidas las monedas de cinco centavos “anticuadas” donde el año está estampado sobre un año anterior.

Una moneda de cinco centavos valiosa es la Liberty Head Nickel de 1913, considerada una de las piezas “más legendarias y misteriosas”, porque se rumora que la moneda se produjo ilegalmente durante la transición de Liberty Head a Buffalo Nickels.

Los que saben, dicen que existen sólo cinco monedas de cinco centavos Liberty Head de 1913, y que nunca fueron lanzadas oficialmente. Por esa razón, su valor se estima a la fecha en $3 millones de dólares.

Pero no te desanimes si no tienes esa moneda en particular, hay otras en circulación y si las conservas en buenas condiciones, los coleccionistas pueden pagarte importantes cantidades:

· 1926-S Níquel Búfalo: $4,200

· 1916 Doble Troquel Buffalo Níquel : $3,800

· 1918/17-D Buffalo Nickel (actualizado): $3,500

· 1879 Escudo de níquel: $2,400

· 1937-D Búfalo de tres patas con níquel: $2,000

· 1880 Escudo de Níquel: $2,000

· 1942-P Jefferson Níquel: $800

· 1950-D Jefferson Níquel: $800

· 1939 “Doble Monticello: $500

