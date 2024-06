“Pensé que se me iba a morir”: la dura confesión de Julio César Chávez sobre su hijo

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, confesó que guardaba pocas esperanzas ante el panorama que vivía su hijo con la adicción a las drogas. Así lo reconoció recientemente en una conversación con los medios de comunicación.

“Pensábamos que este día no iba a llegar nunca, la verdad yo creí que Julio se me iba a morir en cualquier rato, era una preocupación constante, todos los días de que si amanecía o no amanecía. Los tiempos de dios son perfectos y ahorita, mi hijo es otro, es el Julio que todos conocemos, un muchacho noble”, confesó.

“Estamos muy contentos porque era un túnel que no tenía fin y afortunadamente, dicen que los tiempos de dios son perfectos, así que estamos muy contentos. Mi hijo Julio está muy motivado con él mismo, porque ha visto la evolución que va mejorando mucho y sin ninguna sustancia en el cuerpo”, añadió.

Es una bendición que no esté muerto (Julio César Chávez Jr), porque para allá iba: Chávez habla acerca del estado de su hijo



Sin culpa ni problemas legales

Sin Chávez Jr. debiéndole nada a la justicia, ya que se le fueron retirados los cargos por posesión de un arma ilegal, su padre se siente mucho más tranquilo.

“Estamos muy contentos porque el juez lo exoneró de cualquier culpa, gracias a que mi hijo está en un centro de recuperación, está haciendo caso a todo lo que dice el juez, entonces eso era lo más importante”, explicó.

No obstante, no deja de reconocer que pudo haber fallado en sus intentos de ayudar a su hijo. “Decía: Dios mío, si he podido ayudar a tanta gente, ¿por qué no puedo ayudar a mi hijo?, pero no podía ayudarlo porque en Estados Unidos, las leyes son totalmente diferentes, aparte ya había ido por él como tres o cuatro veces, pero ya se la sabía el cabr*n, me puso restricción, entonces ya era más complicado, porque aunque sea su padre, me meten a la cárcel, me quitan la visa porque es un secuestro”, concluyó.

