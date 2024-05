Julio César Chávez Jr recrimina a su padre: “Los encerrones me causaron traumas”

Julio César Chávez Jr., se está preparando para retomar su carrera en el boxeo mexicano, luego de ser arrestado en Estados Unidos, vivir un juicio legal por posesión ilegal de armas y enfrentar su adicción a pastillas para adelgazar, el Junior ha tenido una mejoría.

Tras anunciar su regreso al cuadrilátero en una pelea contra Darren Till, Chávez Jr. reveló más detalles de cómo ha sido su recuperación en Estados Unidos, ya que parte de los acuerdos legales que tiene es que debe tomar terapia para salir de sus adicciones.

Pese a toda la ayuda que ha tenido por parte de su papá, Julio César Chávez González, aceptó que en algún momento los centros en los que estuvo le generaron traumas y aseguró que esos “encierros” detonaron cuadros de paranoia que complicaron su problema de adicciones.

Chávez Jr. confesó que su problema de adicciones no es reciente, sino que desde que se coronó campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso mediano, en ese punto iniciaban los problemas.

“Yo de tiempo ya estaba mal, ya consumía pastillas para bajar de peso, se fue haciendo más grande ya como campeón, se vinieron todos estos problemas”, compartió en una entrevista en TUDN.

Pero, lo que detonó toda la polémica que tuvo en California —y los controversiales videos que subía a redes sociales arremetiendo contra su padre— se debieron a las decaídas que tenía cada que abandonaba los centros de rehabilitación y anexos en los que lo metió su padre.

Aceptó que esas experiencias fueron traumantes para él, no demeritó la ayuda que le dio su padre, pero sí insistió en que esas no fueron las formas correctas. Cabe apuntar que el César del boxeo siempre estuvo al pendiente de la salud de su hijo.

“Vinieron los encerrones en México, que me causaron un trauma, la verdad. Yo sé que mi papá siempre quiso ayudarme pero, no fue la manera, estar encerrado, sin ver a mi familia … salía yo y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que no estaba yo y que otra vez volvía a consumir”, dijo.

Seguir leyendo:

Reportes: Julio César Chávez Jr. regresaría al boxeo durante la cartelera de Jake Paul vs. Mike Tyson

Julio César Chávez Jr. confesó haber consumido marihuana y cocaína pero “hace mucho tiempo”

Julio César Chávez Jr. comentó que le gustaría ver a Jaime Munguía vencer a Canelo Álvarez