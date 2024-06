Ana Claudia Talancón revela que sufrió un aborto a los dos meses de embarazo

La actriz Ana Claudia Talancón reveló recientemente que sus deseos de convertirse en mamá siempre han sido grandes; sin embargo, la vida le ha dejado ciertas señales de que aún no es tiempo de cumplir ese sueño.

En una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, la mexicana reveló que cuando intentó por todos los medios quedar embarazada, cuando finalmente lo logró, desafortunadamente sufrió un aborto a los dos meses de la fecundación.

“Fueron varias las veces que me implantaron embriones y no se dieron, fue un proceso súper difícil. Fueron tres años de este proceso súper duro, emocional, una montaña rusa de emociones. Me tenía que inyectar yo solita y tenía que ir al doctor sin compañía, fue horrible. Más adelante tuve una pareja, logré embarazarme normal, pero perdí al bebé a los dos meses de gestación. Fue un proceso durísimo y esta persona no se portó bien conmigo cuando pasó esto, me dolió mucho, son cosas que he trabajado en terapia y me han costado mucho trabajo”, aseguró Ana Claudia.

Además, la actriz destacó la similitud de su vivencia con el personaje que interpretó en la película “Soy Tu Fan”, la cual estaba basada en la serie de televisión, y reveló que sus tratamientos los hacía al mismo tiempo que filmaba la cinta.

“Con Soy tu fan me pasó, cuando hicimos la película, la hicimos como dos años antes de la tercera temporada y fue un proyecto muy demandante emocional y físicamente. Mi personaje está buscando embarazarse y yo estuve intentando embarazarme un tiempo y este tema de volver a vivir, de vivir con una pareja y pensar en el proceso del in vitro o estimulando hormonalmente”, agregó.

Durante la misma conversación, Ana Claudia Talancón dio a entender que ha vivido algunas amargas experiencias en su carrera que la lastimaron y de las cuales incluso aún no puede hablar por lo que significaron para ella.

“No tienes idea de cómo admiro a todas estas mujeres que se han abierto hablado de las cosas que les han pasado y han dicho nombres, a mí todavía me cuesta mucho trabajo, yo aún no estoy lista para hablar de muchas de las cosas que me han pasado”, aseguró.

