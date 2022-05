Ana Claudia Talancón decide adoptar un hijo al no tener éxito en la fertilización

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de haberse sometido a una serie de tratamientos de fertilidad que no tuvieron el resultado que esperaba, Ana Claudia Talancón conmovió al hablar como nunca sobre su sueño de ser mamá y a la alternativa a la que recurrirá: la adopción.

De acuerdo a las declaraciones que la propia Ana dio a la revista Caras, consultó a varios doctores y pasó por algunos procedimientos tanto en México como en Estados Unidos.

“Me implantaron embriones varias veces en Estados Unidos. Luego me recomendaron a otro doctor en Tijuana, quien me implantó en dos ocasiones”, dijo la actriz, que alcanzó gran fama al protagonizar la aclamada serie ‘Soy tu fan’.

Durante mucho tiempo postergó la idea de quedar embarazada debido a sus muchos compromisos laborales y cuando por fin decidió intentarlo por el método natural y luego por fertilización, no lo logró.

“Sé que me pude haber embarazado de forma natural antes, pero mi pareja me decía que mejor nos esperáramos un año para disfrutar, lo que por mucho tiempo no pude hacer, porque estaba siempre con proyectos de trabajo”, relató durante la entrevista.

A sus 42 años, la actriz atravesó, además, otro obstáculo en su vida que la hizo perder su estabilidad emocional que fue la ocasión en la que perdió a sus bebés, luego de 10 semanas de estar embarazada gracias a varios tratamientos a los que se sometió.

“Cuando pensé que la maternidad no era para mí, mi novio me dijo que dejara toda la cuestión médica y que iba a pegar de forma natural. A los cuatro meses, en 2021, de manera natural, yo estaba embarazada, eran unos gemelos y yo estaba feliz. Tristemente el proceso de gestación solo duró 10 semanas, para mí fue lo más doloroso, estaba sola en mi casa cuando tuve un aborto natural”, compartió.

Talancón resaltó también que trató de formar una familia en el marco de varias de sus relaciones sentimentales, pero nunca pudo lograrlo por distintos factores.

“Cuando me daba cuenta que el tratamiento no había pegado, la derrota era total. Llegué a decepcionarme mucho de mí misma. No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda”, señaló.

No obstante, no ha decidido rendirse, por lo cual ha optado por una solución que permitirá convertirse en madre por primera vez.

“Sé que vivir con uno o varios chiquitos va a ser increíble. Siempre quise tener tres hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia. Por supuesto, si estoy trabajando, me acompañarán a los llamados y pasaremos juntos el mayor tiempo posible”, expresó tras reflexionar y analizar su situación. View this post on Instagram A post shared by Caras México (@carasmexico)

