Fans de Cazzu lanzan advertencias a Christian Nodal tras anunciar un concierto en Argentina

La polémica ruptura entre Christian Nodal y Cazzu está aún lejos de finalizar. Y es que a pesar de que la misma cantante compartiera un mensaje en sus redes sociales mencionando su intención de continuar adelante con “amor”, son los fans de la cantante argentina los que mantienen una marcada enemistad con el mexicano por la forma en la que “actuó” con la artista.

Y el más claro de lo anterior ha sido el reciente anuncio del intérprete de “Botella Tras Botella”, quien, en medio de la polémica que vive actualmente, reveló la realización de un concierto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el próximo 14 de agosto.

Christian Nodal llega por primera vez a Buenos Aires, Argentina con el Pa'l Cora Tour ❤🔥



📍 Movistar Arena

🗓 14 de agosto

🎫 Boletos a la venta a partir del miércoles 19 de junio a las 10 AM pic.twitter.com/xVlCV9wIgt — La Incondicional De Nodal 🇲🇽 🌵 💚 (@rosarionodal) June 18, 2024

Ante esto, los seguidores de Cazzu no dudaron en arremeter en contra del mexicano con un gran número de comentarios, críticas y señalamientos: “A este no lo dejen ni pasar al aeropuerto”, “Qué no se aparezca que se la tenemos jurada”, “Vamos a cobrar venganza por Cazzu”, entre muchos otros.

Piden cancelar el concierto de Christian Nodal en Argentina

En la variedad de comentarios, otros seguidores de Cazzu lanzaron, incluso, una campaña para boicotear el show de Nodal en Argentina, el cual forma parte de su actual gira “Pal’ Cora Tour 2024”.

En días anteriores, y luego de la polémica separación entre Cazzu y Nodal, quien anunció una nueva relación con la también cantante Ángela Aguilar solo unos días después, diversas personalidades argentinas han arremetido en contra del mexicano así como del mismo Peso Pluma.

A través de un video en su cuenta de TikTok, una influencer sudamericana reveló que tanto Christian como Peso Pluma son consideradas como “personas non gratas” en Argentina debido a la forma en la que terminaron sus relaciones con las argentinas Cazzu y Nicki Nicole, respectivamente, por supuestas infidelidades.

Aunado a lo anterior, la modelo Rommi Rodríguez también compartió su opinión, respecto a lo sucedido entre las estrellas, recomendando “no andar con mexicanos” por lo hecho por Christian Nodal y Peso Pluma.

Hasta el momento, Christian Nodal y Cazzu han evitado revelar sus impresiones respecto a la nueva polémica.

Christian Nodal y Cazzu anunciaron el fin de su relación hace semanas por redes sociales. Crédito: Mezcalent

Christian Nodal se prepara para Europa

Luego de sus últimas presentaciones en el continente americano, en los cuales presumió su nuevo romance con Ángela Aguilar a través de diversas muestras de cariño en vivo, Nodal se encuentra preparándose para la serie de conciertos que brindará en Europa, convirtiéndose en el primer artista del regional mexicano en presentarse en dicho territorio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió una imagen de la Torre Eiffel, en París, revelando que ya se encuentra en Europa para su gira, la cual iniciará el próximo 28 de junio en la ciudad de Zúrich, Suiza.

