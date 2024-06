Héctor Herrera denuncia que la selección mexicana discrimina a jugadores en la MLS y los “relega” de las convocatorias

La convocatoria de Jaime Lozano en la selección mexicana para esta Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos ha dolido a varios jugadores y está causando un verdadero cisma. El último en criticar con dureza fue Héctor Herrera.

El mediocampista del Houston Dynamo aseguró que los mexicanos que juegan la MLS son discriminados por la selección e incluso lo vinculó la rivalidad entre Liga MX y el torneo norteamericano.

“Yo personalmente sí considero que no somos tomados en cuenta (por el Tri), que no le dan el valor al nivel que estás pasando aquí. No sé si sea por la competencia que hay entre las ligas, entre la MLS y la Liga MX”, mencionó en entrevista para TUDN.

Herrera manifestó que la temporada pasada con Houston la jugó a un nivel superlativo, pero esto poco importó en el Tri y no se le tomó en cuenta para la Concacaf Nations League. También puso de ejemplo el momento vivido por Alan Pulido con Kansas City. El ex de las Chivas anotó 14 goles en 28 partidos.

“El año pasado yo consideraba que estaba en un gran nivel, quizá uno de los mejores en mi carrera. Alan (Pulido) me parecía que estaba en un excelente nivel, haciendo un montón de goles y nunca no fue tomado en cuenta nada. (Carlos) Vela es otro tema, pero considero que Alan pasaba en un muy buen nivel y la selección no pasaba por buen nivel en tema de delanteros”, agregó.

El ex Atlético de Madrid confesó que Lozano lo tomó en cuenta en la fecha FIFA de septiembre de 2023. Específicamente para los amistosos ante Australia y Uzbekistán. Sin embargo, luego no fue tomado en cuenta.

Herrera se suma al club de Hirving Chucky Lozano, quien en las últimas semanas también ofreció declaraciones mostrando su pesar por no ser llamado con el Tri.

Sigue leyendo:

· Chucky Lozano denuncia tergiversación de sus declaraciones sobre no convocatoria a la selección de México

· Quién es el árbitro de México vs. Jamaica y cómo le fue al Tri con Ismail Elfath

· México vs. Jamaica: día, horario, televisación y streaming por la Copa América 2024