Chucky Lozano denuncia tergiversación de sus declaraciones sobre no convocatoria a la selección de México

Hirving ‘Chucky’ Lozano declaró hace algunos días que estaba decepcionado por su no convocatoria con la selección de México. Este martes ha querido salir a aclarar sus palabras y aseguró que fueron sacadas de contexto y malinterpretadas.

El nuevo fichaje del San Diego FC de la MLS quiso aclarar que sus declaraciones no iban dirigidas a nadie en particular ni buscaban señalar o querer responsabilizar a alguien por su ausencia en el Tri.

“Creo que en las declaraciones, no las tomaron como yo las pensaba, las malinterpretaron, yo jamás señalé a una persona o jugador, jamás, me involucré tanto a mí como al grupo, no fue lo mejor, pero esas decisiones son aparte. La verdad que sí platiqué con él (Jaime Lozano), lo que me comentó fue que aprobaron jugadores nuevos”, confesó en entrevista con TUDN.

Dolido por no ser convocado

Aunque Lozano salió a matizar sus palabras, poco cambió su discurso y sigue reconociendo estar dolido por quedar fuera de la convocatoria de la selección mexicana para la Copa América 2024 que inicia este jueves en Estados Unidos.

“Sí, si soy honesto, si me dolió un poco, la verdad que no me lo esperaba, creía que podía ir, llegó esta decisión del entrenador, siempre he dicho que la respeto, no hay problema, en su momento sí fue doloroso”, comentó.

¿Qué había dicho Chucky Lozano?

La semana pasada, en una entrevista con la cadena ESPN, Lozano había manifestado estará decepcionado y frustrado por no ser tomado en cuenta para la Copa América 2024. Sin embargo, expresó respeto a la decisión del seleccionador.

“Fue una decepción (no estar en la lista de seleccionados). Me gusta jugar ese tipo de torneos ante grandes equipos, pero respeto la decisión del técnico. Siempre les voy a desear lo mejor, tienen jugadores importantes y esperemos que tengan un buen torneo.”, declaró.

Según el atacante, las razones que le dio el DT sobre su no convocatoria fueron las de “recambio generacional”. El Chucky fue claro y dijo que seguiría peleando futbolísticamente para intentar ganarse un puesto.

“Sí. Están empezando ahora, pero tendremos que esperar para ver cómo las cosas cambian en ese proceso (…) voy a mantenerme jugando en el más alto nivel. Voy a seguir trabajando duro y voy a poder ganar un lugar en la selección mexicana”, sentenció.

No obstante, con tan solo 28 años, Lozano ya dejará el futbol de Europa para mudarse a Estados Unidos y disputar la MLS. Lo hará como jugador franquicia del San Diego FC, que debutará en 2025.

