Kennedy Jr. casi sin posibilidades de participar en el debate con Biden y Trump de CNN

Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, enfrenta serios desafíos para cumplir con los requisitos necesarios para participar en el primer debate presidencial del 27 de junio en Atlanta, en el cual Joe Biden y Donald Trump se enfrentarán, según informan medios.

La cadena CNN, que organiza el debate, ha establecido criterios estrictos que los candidatos deben cumplir antes de la fecha límite de medianoche del jueves. Estos incluyen obtener al menos un 15% de apoyo en cuatro encuestas y ser viable en suficientes boletas estatales para ganar 270 delegados, detalló The Hill.

Kennedy Jr. se ha encontrado con numerosos obstáculos en su intento de acceder a las urnas, lo cual ha complicado su capacidad para cumplir con estos requisitos.

A diferencia de los candidatos de los principales partidos, que no necesitan presentar una petición para aparecer en las boletas, Kennedy ha tenido que navegar por un complejo proceso de leyes estatales individuales y los matices necesarios para asegurar los votos bajo plazos intensos.

Este proceso se ha vuelto aún más complicado debido a la presión adicional de cumplir con los criterios de debate.

CNN no cede

CNN ha indicado que no cederá en sus condiciones. Los candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos no podrán participar.

En un memorando reciente citado por The Hill, CNN prácticamente descartó una aparición de último minuto de Kennedy, quien ha alegado sin pruebas que los candidatos y periodistas han manipulado las reglas en su contra.

“Intentan excluirme de su debate porque temen que gane. Mantener a candidatos viables fuera del escenario del debate socava la democracia”, dijo el candidato independiente en un mensaje en su cuenta de X poco tiempo después de que se confirmaran los debates.

La campaña de Kennedy ha presentado una demanda contra la Comisión Federal Electoral, alegando que se le han aplicado criterios diferentes a los de sus homólogos, lo cual consideran una violación de la Ley Federal de Campaña Electoral. Esta demanda está en curso y podría resolverse antes del próximo debate programado para septiembre con ABC News, informó el medio.

A pesar de estos desafíos, algunos simpatizantes de Kennedy han sugerido a The Hill que debería maximizar su estatus de outsider organizando un evento alternativo la misma noche del debate.

Si bien la participación de Kennedy en los debates presidenciales parece improbable en este momento, algunos dijeron quee creen que podría convertir esta exclusión en un agravio personal, resonando así entre sus seguidores.

De cara a la opinión pública, Kennedy Jr. cuenta con un apoyo: el 71% de los votantes dijo en una encuesta reciente que quiere verlo a él y a otros candidatos en el debate presidencial.

