Ola de calor extremo en Estados Unidos: 3 Consejos para maximizar el rendimiento del aire acondicionado

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta por calor extremo en varias regiones de Estados Unidos, especialmente en el sur de Texas, Arizona, Nuevo México, California y Nevada.

Ante esta situación, millones de personas buscan formas efectivas de mantener frescos sus hogares y oficinas para sobrellevar estos días sin complicaciones, lo cual se logra, principalmente, con ayuda del aire acondicionado.

A continuación, te presentamos algunos consejos esenciales para mantener tu aire acondicionado funcionando de manera óptima y mantener tu hogar fresco durante estas olas de calor.

3 cosas que harán que tu aire acondicionado funcione a la perfección durante la ola de calor

1) Cerrar persianas y cortinas

Uno de los métodos más efectivos para reducir el calor dentro de tu hogar es evitar que los rayos del sol entren directamente. Mantén persianas y cortinas cerradas durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 12 y las 16 horas. Esto puede disminuir significativamente la temperatura interna de tu hogar y reducir la carga de trabajo de tu aire acondicionado. El uso de cortinas térmicas o persianas reflectantes puede incrementar aún más esta eficacia, creando una barrera adicional contra el calor exterior.

2) Mantener una temperatura interior constante

Para que tu aire acondicionado funcione de manera más eficiente durante las temperaturas extremas, es crucial mantener una temperatura constante. Ajusta tu termostato a una temperatura cómoda y evita cambiarla con frecuencia. Los expertos señalan que bajar excesivamente la temperatura del termostato no enfría más rápido el espacio. Jennifer Amann, del American Council for an Energy-Efficient Economy, menciona que “bajar demasiado la temperatura no va a enfriar realmente tu casa más rápido”. Shichao Liu, profesor de ingeniería arquitectónica en el Instituto Politécnico de Worcester, enfatiza que establecer el termostato a 15°C no proporcionará más enfriamiento que ajustarlo a 21°C; ambos ajustes proporcionan la misma cantidad de refrigeración.

3) Darle mantenimiento a tu aire acondicionado

El mantenimiento adecuado de tu aire acondicionado es fundamental para asegurar su eficiencia y efectividad. Aquí te ofrecemos algunos pasos clave para el mantenimiento:

* Limpieza periódica de filtros: Los filtros sucios restringen el flujo de aire y reducen la eficiencia del sistema. Limpia o reemplaza los filtros de tu aire acondicionado regularmente para asegurar una ventilación óptima.

* Revisión profesional: Contrata a un técnico especializado para revisar tu sistema de aire acondicionado y asegurarse de que todo funcione correctamente. Es recomendable realizar estas revisiones durante el invierno para estar preparado para el verano.

* Verificación del gas refrigerante: Asegúrate de que tu aire acondicionado tenga el nivel adecuado de gas refrigerante. Un nivel bajo puede reducir la eficiencia del enfriamiento y aumentar el consumo de energía.

