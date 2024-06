VIDEO: Ana Bárbara revela que estuvo a punto de morir ahogada en el mar

La cantante Ana Bárbara compartió un par videos con sus seguidores donde revela que estuvo a punto de morir ahogada tras ser arrastrada por las olas de Cancún. Recalcando que, gracias a la valentía de su hijo, quien fue quien se metió al mar para salvarla, aún sigue con vida.

“Ayer sentí la muerte. Estoy viva de milagro“, expresó casi al borde las lágrimas.

La llamada “Reina Grupera” se conectó con sus fans después del incidente para agradecer al universo esta nueva oportunidad de renacer luego de que se enfrentó a la furia del mar.

“Yo no he dormido nada, vine a, bueno, ayer subí mi historia de que tuve un incidente en el mar, pero realmente no he podido dormir de la adrenalina por lo que viví, pero quise venir justo al mar a agradecerle, obviamente a quien me salvó, porque a veces el universo a través de persona te manda un ángel, y a veces esos ángeles aparecen en diferentes momentos. Yo tengo mi propio ángel”, comentó.

“Lo que les quería decir hoy, la reflexión es que después de volver a nacer con esto que me pasó ayer, después de sentir que renazco, porque realmente aquí fue (en el mar), y no puedo dormir, pero con esta reflexión les puedo decir que después de llorar mucho, tengo claro para lo que quiero vivir. Quiero vivir para las personas que me han estado para mí incondicionalmente, que me han demostrado amor y lealtad“, añadió.

A sus 53 años, Ana Bárbara aseguró que el llevar una vida sana y hacer ejercicio la mantuvo a flote en el mar, y ahora vive para contarlo.

“Tenemos que salvaguardar la salud. Comer bien, lo mejor que se pueda, y hacer deporte. Gracias a que hago deporte y gracias a que mi hijo Ángel que desde hace 10 años que llegó a mi vida, y lo voy a decir así: si mi hijo no tuviera la energía que tiene, la condición física que tiene, mi hijo no me hubiera podido salvar”, declaró la grupera.

Ana Bárbara aseguró que la amarga experiencia que tuvo le cambió la vida totalmente.

“Estoy emocionada, estoy agradecida con la vida porque ayer sentí la muerte y no puedo dormir del impacto, y estoy agradecida ahora por esa lección, porque voy a luchar por mis seres queridos, los que sean personas que actúan con bien y en nombre del verdadero amor”.

Para finalizar, aprovechó para agradecer a sus admiradores.

“Voy a bendecir la vida y hasta la muerte, porque la muerte es algo inminente, pero no era mi tiempo. Tengo muchas cosas que compartir con mi público a través de mi música. Sólo gracias por tanto, gracias al público y a mis fans. Los amo”, finalizó.

