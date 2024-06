Caifanes, de gira como en sus mejores tiempos

Los miembros de Caifanes eran unos jovencitos cuando comenzaron a tocar como banda. Lo hacían de una manera ingenua y sin pretensiones en la azotea de la casa de alguno de los integrantes. No necesitaban mucho: los instrumentos básicos, una guitarra y un sintetizador.

“Lo que queríamos era tocar”, dijo Diego Herrera, tecladista y saxofonista de esta venerada banda mexicana de rock. “Eso sigue intacto; es una necesidad diaria”.

El comentario viene al caso porque actualmente, luego de 37 años, los Caifanes siguen activos, tanto como en sus mejores épocas, solo que con casi 40 años más encima.

“[La diferencia es que] probablemente ahora somos más agradecidos con la vida, con la gente”, dijo Diego. “Por seguir haciendo esto; una banda que tiene 37 años junta no es cualquier cosa”.

Los Caifanes, cuya formación está liderada por el enigmático Saúl Hernández en la voz y en la guitarra, Alfonso André en la batería, Rodrigo Baills en la guitarra, Marco Rentería en el bajo y el entrevistado para esta nota, se encuentran en una intensa gira que no sólo llama la atención por la gran cantidad de shows que están ofreciendo en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, sino porque ahora lo hacen —algo bastante inusual en ellos— a la par de otra venerada banda mexicana de rock indie, Café Tacvba.

“Estamos recorriendo toda la tierra que aramos juntos”, dijo Diego. “Estuvimos pedaleando mucho para que las cosas sucedieran”.

Ambas agrupaciones ya dejaron su historia musical en ciudades de California, Las Vegas, Arizona, Nuevo México, Texas y ahora se alistan para presentarse el miércoles en el SummerStage de Central Park, en Nueva York. Luego viajan a Ontario, en Canadá, Chicago y cierran en Indianápolis el 30 de junio.

“Compartir con la banda [los tacvbos], con algo que ellos hacen todos los años, tiene su encanto”, dijo Diego desde su casa en Morelos, el estado mexicano donde vive.

Y es que Café Tacvba es una agrupación que procura tener una presencia constante en Estados Unidos; el año pasado ofreció un par de conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles como parte de la temporada de verano de la Los Angeles Philharmonic. El director de la filarmónica, Gustavo Dudamel, invitó a la banda chilanga a compartir el escenario con los chicos de la Youth Orchestra of Los Angeles (YOLA).

Por su parte, Caifanes, cuya carrera no ha sido tan consistente —el grupo ha sufrido cambios en su formación y en su nombre, ha tenido que lidiar con sonados pleitos entre sus miembros y algunos de sus integrantes, incluido el mismo Saúl, han encarado problemas de salud—, ahora enfrenta una sequía musical. Su último disco, “El nervio del volcán”, fue editado en 1994, y celebró 30 años de su lanzamiento en un concierto reciente en Colombia.

Aunque Diego no ofrece una razón precisa de por qué el combo no ha grabado un disco en tanto tiempo, reconoce que la manera en que se produce música actualmente los tiene abrumados. Los artistas de las nuevas generaciones no suelen producir discos completos, sino más bien sencillos que cuando dejan de ser novedad, lanzan otro tema y así sucesivamente.

“Adecuarnos al nuevo sistema no ha sido fácil”, dijo el músico. “Estamos buscando un espacio para encerrarnos y hacer tres o cuatro temas más y luego a ver qué”.

La banda estrenó hace poco “Estamos heridos”, “Solo eres tú” e “Inés”. Pero hasta ahora no se ha anunciado si serán parte de un álbum.

De cualquier forma, estos temas no hacen falta en los conciertos de la gira, como al menos sucedió en el show de Los Ángeles; el repertorio de Caifanes es tan vasto que difícilmente su segmento es suficiente para que interpreten todos sus clásicos.

“Se va a poner chido”, prometió Diego. “Tocar con estos carnales [los tacvbos] nos va a hacer recordar muchas cosas”.

En detalle

Qué: Concierto de Caifanes y Café Tacvba

Cuándo: miércoles 26 de junio, 7 pm

Dónde: Central Park- Capital One City Parks Foundation SummerStage

Boletos: www.ticketmaster.com