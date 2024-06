Julia Gama se muestra conmovida al hablar de su separación de Rafa Nieves

La modelo brasileña Julia Gama anunció esta semana su separación del actor mexicano Rafa Nieves, con quien empezó un romance dentro de ‘La Casa de los Famosos 3’, que se extendió durante más de dos años.

Luego de la ruptura, la ex reina de belleza abrió su corazón y contó el duro momento que atraviesa.

“Realmente este amor no se termina, Rafa sigue teniendo todo mi amor, admiración y cariño. Él sabe que a donde sea, cuando sea, siempre podrá contar conmigo, pero siento que en una relación también hay que entender que a veces es mejor para los dos seguir caminos separados, por lo menos en este momento”, indicó en una entrevista con Telemundo.

Julia Gama habla de su ruptura

Julia Gama también reflexionó sobre esta separación: “Yo no me cierro nunca para nada, pero en este momento siento que prefiero conservar este amor, este cariño que tenemos y (evitar) que las cosas que no podamos resolver ahora lo dañen”.

La artista indicó que su intención es conservar lo bonito que vivieron. Además, agradeció al público que le ha dado palabras de apoyo por la situación que atraviesan. “Muchas gracias, y aparte que si pueden, que sigan apoyándonos ahora separados”.

Explicó: “La vida sigue y aunque es la decisión que tomamos, no es fácil y uno sigue y va componiéndose en el camino”.

Pero no todo ha sido cuesta arriba, ya que en medio de esta ruptura, la brasilera vive un momento especial por su participación en la producción ‘El Señor de los Cielos’, con su papel de ‘La Melosa’.

Ante esto, explicó: “Me llena de alegría, de mucha motivación, de que los sueños son posibles y qué gran honor estar al lado de un elenco de primer nivel y llegar en esta recta final de esta temporada que está explosiva, pero con un personaje que es la Melosa, que también tiene un impacto muy importante en la historia”.

Julia Gama empezó su carrera como actriz en China y por eso ha sido todo un reto adaptarse a un nuevo mercado.

