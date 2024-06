Julio César Chávez: “Tengo que agradecerle a Don King aunque me haya robado millones de dólares”

El histórico boxeador mexicano Julio César Chávez aseguró que tiene mucho que agradecerle al promotor estadounidense Don King al asegurar que fue uno de los principales responsables por haberlo impulsado a la gran estrella que es actualmente; a pesar de esto también sostuvo que tiene mucho qué reclamarle al haberle robado una impresionante cantidad de millones de dólares que consiguió en su carrera como profesional.

Estas declaraciones las realizó el tapatío durante una entrevista ofrecida en el podcast ‘Latin Lover’ al hablar sobre los promotores que más lo apoyaron para alcanzar el éxtio, Chávez destacó que Don King fue el que siempre estuvo a su lado para llevarlo a la cima debido a que era uno de los promotores más importantes de la época.

“Si tengo que agradecerle es a Don King. Aunque el pinch* viejo me haya robado millones y millones de dólares”, expresó el mítico peleador azteca que se proclamó como campeón en tres divisiones para ser uno de los mejor pagados de todo el mundo por la capacidad que tenía para alcanzar victorias

“Si yo hubiera cobrado pago por evento cuando yo peleaba… yo vendía un millón o un millón y medio de casas. Don King me decía ‘vas a ganar tres millones de dólares la otra pelea’ y yo le decía ‘dame cinco o seis y no quiero pay per view”, agregó el peleador.

Para finalizar, Julio César Chávez resaltó que no sabía en aquel momento toda la impresionante suma de dinero que llegó a perder debido a que Don King le pagaba exclusivamente con la taquilla y el resto del dinero obtenido en el combate se lo quedaba él.

“Por pendej*, porque no sabía, no conocía. Él me pagaba con la pura taquilla, por eso me decía ‘I love you, Julio, I love you. Merecía mucho más. Yo lo más que llegué a ganar en una sola pelea fueron 10 millones de dólares, dos o tres veces”, concluyó el peleador azteca al revelar los motivos por los que no pedía dinero del PPV; asimismo recordó que lo máximo que llegó a ganar en tres oportunidades fueron un total de $10 millones de dólares.

