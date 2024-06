Lari Panini: de México a NYC para hacer teatro musical

Lari Panini, quien participó durante el 2022 en la edición mexicana de La Voz, despliega su talento en los escenarios neoyorquinos de la mano de la compañía Repertorio Español siendo parte del elenco del icónico musical La llamada, escrito por Javier Calvo y Javier Ambrossi y que fuera representado en los teatros españoles durante 10 años.

“La obra cuenta la historia de dos niñas que van a un campamento religioso llamado La brújula y lo que cambia esta vez es que a una de ellas se le aparece Dios cantándole canciones de Whitney Houston. El musical trata sobre la fe, la amistad, el descubrimiento sexual y la búsqueda de la identidad a pesar de las expectativas que existen en nosotros debido a la gente que nos rodea”, comentó Panini.

En esta comedia musical, la joven actriz se mete en la piel de Susana Romero, el personaje que fue interpretado por la actriz española Anna Castillo en la versión cinematográfica estrenada en el año 2017.

“Lo que disfruto mucho de interpretar a Susana es encontrar las similitudes que me permitan vivir a través de ella, lo que es enamorarse de nuevo por primera vez, por ejemplo. Además algo que he aprendido de este personaje y también del musical es que a veces uno solo tiene que pasarla bien y que para que esto suceda debemos aceptar quienes somos realmente porque ahí es donde brilla nuestro verdadero ser”, indicó la joven de 22 años quien se formó en la American Musical and Dramatic Academy en Nueva York, en el Randolph College for the Performing Arts de Canadá y en The American Academy of Dramatic Arts de Los Ángeles.

La obra cuenta la historia de dos niñas que van a un campamento religioso llamado La brújula y lo que cambia esta vez es que a una de ellas se le aparece Dios cantándole canciones de Whitney Houston./Cortesía

Además de los temas de Whitney Houston, el repertorio de La llamada está compuesto por canciones de Presuntos Implicados, Dolly Parton, Alberto Jiménez Rodríguez, Juan Luis Giménez Muñoz, Antonio Manuel Sánchez García y temas originales del musical de “los Javis”.

Su propio show

La carrera de Panini se está abriendo paso en Nueva York, por lo que el próximo 24 de agosto estrenará 54 Sings a Star is Born, un espectáculo producido por ella misma en el que se interpretarán las canciones de las diferentes versiones de “Nace una estrella”.

“El concierto que será en 54 Below, un lugar muy especial para la comunidad de teatro musical neoyorquino, va a estar compuesto por las canciones de las cuatro películas de Star is Born, desde la primera de 1937 con Janet Gaynor, pasando por la segunda de 1954 con Judy Garland, la tercera en 1976 con Barbra Streisand hasta la última del 2018 con Lady Gaga”, detalló la actriz, cantante y bailarina.

“Las personas que van a cantar harán su debut en 54 Below, así que son como ‘estrellas que están naciendo’ en Nueva York… Va a ser una noche mágica y un poco melancólica que va a servir para recordar, cantar algunos clásicos y sobre todo para cumplir sueños”, agregó.