¿Será verdad? Ryan García anuncia su retiro en las redes sociales

El boxeador Ryan García quiso responder a la polémica que lo rodea con respecto a su presunto dopaje posterior a su victoria ante Devin Haney al comentar este miércoles que se retiraría de la disciplina de manera inmediata.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) García indicó que se despide del boxeo porque según su criterio reina “la corrupción” en el deporte y es algo que no está dispuesto a tolerar.

“Puedo retirarme. Ya terminé con este juego. Todos olviden que existí. Puede que todos me pillen fuera de casa, pero en lo que respecta al boxeo, no lo sé. Hay tanta corrupción que ya lo superé. Puedo actuar o cantar. Seguiré entrenando pero estoy herido y he terminado con esto y con todos. Lo triste es que soy un gran boxeador y entretengo y noqueo a la gente. Estoy triste porque yo amo al boxeo, estoy oficialmente retirado“, fue el texto que King Ry escribió a través de una serie de mensajes.

García ha estado envuelto en polémica tras dar positivo en dos controles previos al enfrentamiento a Haney, lo que produjo una investigación que aún continúa a la fecha.

Si bien es cierto que su equipo de abogados ha intentado darle la vuelta a la situación explicando que los niveles del dopaje fueron bajos y que acusaron a un consumo inocente, la Comisión de Nueva York podría dar un veredicto que signifique una suspensión significativa para el pugilista.

Según el periodista especializado Michael Benson se espera que sea al final de esta semana que se dicte un veredicto con respecto al caso de García, según contó también en su cuenta de X.

“La Comisión de Nueva York celebrará una reunión para decidir el destino de Ryan García antes del final de esta semana luego de sus pruebas positivas de drogas en torno a la pelea con Devin Haney”, señaló Benson.

Habrá que esperar para saber si García finalmente dejará el boxeo o si por el contrario sus comentarios en redes son parte de las cientas de burlas y comentarios jocosos que ha publicado en los últimos meses y que gracias a ello muchos llegaron a cuestionar su salud mental, especialmente en la previa del combate ante Haney del pasado 20 de abril.

Sigue leyendo: