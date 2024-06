Alicia Machado se defiende por su polémica con el Puma en ‘Top Chef VIP 3’

La actriz venezolana Alicia Machado dejó un mensaje en la cuenta en Instagram del programa Telemundo Realities por la polémica que se ha generado luego de que peleara con José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma, quien salió del reality show este 20 de junio.

En una publicación que hicieron en la que se mostraba a la Miss Universo 1996 pedir disculpas al cantante, la artista escribió: “Me traté de disculparme en esta ocasión con las cámaras, de frente, y lo intenté en varias oportunidades fuera de cámaras pero lamentablemente el señor no quiso aceptar mis disculpas y ni modo”.

Después de esto, comentó: “Aquí todos tienen un ego y una falta de humildad que se reflejan en mí como espejos, que Dios te bendiga y así esto. Pero sobre mi cabeza Dios. Mis disculpas son para él y para nadie más. Bendiciones”.

En el video se vio cómo la famosa se acercó al Puma con una actitud reconciliadora, pero el cantante no le aceptó

“Yo te quiero mucho, Pumita”, le decía Alicia Machado a su compatriota, con quien ha tenido una amistad incluso antes del programa.

Sin embargo, el Puma le comentó: “No, tranquila, sigue tu vida”.

Ante la respuesta, Alicia Machado se molestó y dijo: “¿Viste? Por eso es que yo no quería afincarme porque sabía”.

Toda esta discusión ha hecho que el público opine y que hablen de quién ha fallado. Entre los mensajes que se han leído están: “No perdona a las hijas, ¿y la va a perdonar a ella?”, “El Puma rechazó la disculpa, le rechazó el abrazo, ¿y todavía pretendían que Alicia lo abrazara cuando la eliminaron? Jajaja excelente por Alicia por no humillarse más”.

Otros comentaron: “El día que eliminen a Alicia, habrá fiesta… qué lamentable, esa mujer no nos representa a los venezolanos, no somos así”, “Era a ella que tenían que eliminar por su arrogancia espero que no pase y que sea la próxima eliminada”.

El formato de ‘Top Chef VIP’ es más relajado que otros. Sin embargo, en esta temporada ha sido bastante diferente, pues son varias las polémicas de este tipo que han ocurrido.

