Alicia Machado y los detalles de su peligrosa relación con la comida: “Me costó a mí casi la vida”

Alicia Machado admitió que durante su juventud tenía una relación complicada con la comida, llegando a sufrir trastornos alimenticios. Sin embargo, con el tiempo ha aprendido a manejar esa lucha interna y ha logrado encontrar un equilibrio en su alimentación.

“Honestamente, yo he tenido una relación tormentosa con la comida y con la cocina por ende. Me crie en un hogar maravilloso, en mi casa todos los domingos había comida familiar, si no era con mis abuelos maternos era con mis abuelos paternos, mis primos… Crecí entre cubanos, venezolanos, canarios que de repente trajo mucha combinación de muchos sabores”, dijo en exclusiva para People en Español.

La venezolana también aprovechó para destacar unos complicados momentos que atravesó: “Y ya luego en mi vida pasan algunos episodios donde desafortunadamente entré en una guerra campal con la comida, una guerra digamos de vida o muerte. Me costó a mí casi la vida. Y de repente ese proceso duró muchos años, de pasar de desórdenes alimenticios hasta estar embarazada. El cuerpo te cambia como mujer, muchos cambios naturales que son parte del crecer y me alejé un poco de la comida, me alejé un poco de muchas cosas de la cocina”.

Alicia actualmente es una de las concursantes de ‘Top Chef VIP’ que transmiten por Telemundo. Por ello, reveló si de verdad le gusta cocinar: “Hoy en día cuando estoy en mi casa, porque trabajo bastante, hago muchas cosas para mi hija, para mí. Gracias a Dios vivo con mi madre. Vivimos todas juntas. Tengo la bendición todavía de tener a mi mamá, que es mi mejor amiga, mi aliada, mi cómplice. Y mi mamá cocina. Cuando ella cocina yo mejor no intervengo porque de verdad que es muy rico. Pero cuando puedo hago mis cosas, mi propia dieta”.

La venezolana cuenta con el apoyo de su madre, motivo que no le impide demostrar amor a través de las recetas que prepara: “A mi hija le cocino. Cuando llego a la casa lo primero que hago es cocinarle las cositas que le gustan, pero le gusta que se las haga su mamá. Nadie más. Y yo a mi niña le hago sus cositas que ella me pide. Cuando llego de viaje siempre le tengo que hacer una pastica. A ella le gusta su pasta con salsa pomodoro y con quesito. Mi hija me conecta con todo lo bueno de la vida, mi hija siempre es ese cable a tierra que me conecta con todo lo bonito”.

Sigue leyendo:

· ‘Que se largue’: Alicia Machado se gana duras críticas luego de la eliminación del Puma en ‘Top Chef VIP 3’

· Alicia Machado pierde todos los papeles en su pelea con ‘El Puma’ en “Top Chef VIP 3”

· Alicia Machado habla en ‘Top Chef VIP 3’ de su romance con Ricardo Arjona: ‘Hubo un sentimiento muy bonito’