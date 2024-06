Alicia Machado habla en ‘Top Chef VIP 3’ de su romance con Ricardo Arjona: ‘Hubo un sentimiento muy bonito’

La venezolana Alicia Machado, con su característica forma de ser, ha revelado en el programa ‘Top Chef VIP 3’ que tuvo un romance hace años con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

En medio de una preparación, la Miss Universo 1996 recordó al artista, quien tiene una importante influencia en la música latinoamericana.

“Es un secreto a voces”, decía la ex reina de belleza, mientras Carmen Villalobos, el jurado y algunos presentadores le comentaban que no sabían de ese momento de su vida.

Alicia Machado habla de Ricardo Arjona

Luego, la actriz se sintió en confianza para seguir hablando del tema y por eso indicó: “De mi parte hubo un sentimiento muy bonito y fue una relación que fue hace muchos años y recuerdo la primera vez que lo invité a mi casa, él daba una gira de conciertos en el Teresa Carreño, en Caracas, y yo lo recibí con esa pasta”.

La chef Belén Alonso se mostró emocionada con la historia y le preguntó si seguían siendo amigos y ella contestó: “Hace muchos años no tenemos contacto”.

Sin embargo, aclaró que no quedaron en malos términos, pues cuando llegó a su vida el papá de su hija, todo cambió.

Alicia Machado indicó que algo que la marcó de esa relación fue la diferencia de edad.

Luego, algunos de sus compañeros bromearon con qué canción le habría dedicado Arjona a la artista, sin dar con el nombre específico del tema.

Lo cierto es que esta anécdota le ha dado al programa un tono divertido y de curiosidad, pues muchos no sabían de esta situación y ahora que se han conocido detalles se generaron muchas reacciones entre el público.

“Qué bueno el capítulo de Top Chef VIP con Alicia Machado y su historia con Ricardo Arjona”, “Si no es por Top Chef, no me entero de que Machado fue ex de Arjona”, escribieron algunos usuarios en las redes sociales.

La venezolana sabe causar momentos controversiales y por eso ha usado esta carta en la competencia que se graba en RCN Bogotá y transmite la cadena de televisión Telemundo.

