Ivonne Montero le demostró su solidaridad a Cazzu tras su controversial separación de Christian Nodal

Ivonne Montero expresó que se solidariza con Cazzu, ya que como madre soltera ella también ha pasado por situaciones difíciles y entiende lo que está pasando. Además, mencionó que es importante que las mujeres se apoyen mutuamente en momentos complicados como estos.

“Le mandé un mensaje (a Cazzu) donde le dije que ella es, pero va a seguir siendo, una gran mujer con mucha fortaleza, porque no es fácil a lo que se va a enfrentar. Porque, independientemente de que esté o no presente (el hombre) como familia, siempre va a ser un vacío. Siempre va a ser un vacío, porque ella enamorada y tiene una familia; ha dejado muchas cosas por esa criaturita y por (Christian) Nodal. Que tenga mucha fortaleza, que sea feliz; que le brinde a su hija todo el amor del mundo y que exija”, dijo la mexicana en su más reciente encuentro con la prensa.

Al ser consultada si volvería a rehacer su vida sentimental terminó respondiendo: “Depende de cada uno y como quiera recibir las cosas”.

La sororidad es fundamental para fortalecer el empoderamiento femenino y generar un ambiente de apoyo y solidaridad, especialmente en momentos difíciles como el que está viviendo Cazzu. Esperamos que esta muestra de apoyo de Ivonne sea de gran ayuda para la cantante argentina en este momento.

“He tenido parejas, buenas, maravillosas, muy malas experiencias; pero eso nunca ha afectado mi sueño o mi deseo de tener una pareja o una relación. Nunca ha afectado mi capacidad de amar, en ese sentido, a alguien. ¿Qué no ha llegado? Efectivamente, no ha llegado. A lo mejor, no lo he visualizado, no lo estoy atrayendo. Porque desde mi ser mujer de 50 años no estoy en esa necesidad (de tener un novio). Y si llega voy a ser la mujer más feliz del mundo, y también le daré todo lo que soy capaz de dar como mujer en cuanto al amor. Y siempre, siempre, teniendo como prioridad a mi hija”, expresó la actriz frente a los medios.

