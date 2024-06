José Juan Macías envía emotivo mensaje de despedida a Chivas de Guadalajara

El futbolista mexicano José Juan Macías decidió enviarle un emotivo mensaje de despedida a las Chivas Rayadas de Guadalajara luego de confirmarse su salida de la institución rojiblanca para el venidero torneo Apertura 2024 de la Liga MX con el objetivo de reforzar al Santos Laguna a buscar el ansiado título de campeón con el que tanto sueña la institución deportiva.

Por medio de su cuenta en la red social Instagram el jugador compartió una serie de fotografías de sus mejores momentos con el Rebaño Sagrado y escribió una carta de agradecimiento tanto para la directiva del club por permitirle regresar a la élite de la Liga MX tras su salida de España, como a sus compañeros y aficionados que siempre le brindaron el mejor respaldo posible para que ayudara a los suyos a luchar por el título de campeón.

“Ha sido un honor y un privilegio ser parte de esta increíble institución, en la cual crecí y me desarrollé desde los 4 años. A pesar de los momentos difíciles, siempre me sentí respaldado por cada chivahermano a través de los mensajes que me hacían llegar y cuando me los encontraba en la calle. Mi tiempo en Chivas ha estado lleno de experiencias inolvidables y enseñanzas que llevaré para siempre en mi corazón”, expresó.

“Lamentablemente, las lesiones me impidieron dar lo mejor de mí en el campo y ayudar al equipo de mis amores tanto como hubiera querido. Fue muy difícil no poder contribuir como soñaba, pero siempre di lo mejor de mí para poner el nombre de Chivas en alto”, agregó en e texto.

José Juan Macías también destacó que estos dos años dentro del Rebaño Sagrado le permitieron poder crecer como jugador y espera poder seguir manteniendo ese ritmo competitivo para poder mantenerse como una de las grandes figuras de su generación.

“Gracias a todos mis compañeros con los cuales formé grandes amistades para toda la vida. Gracias a cada uno de los colaboradores de chivas por lo mucho que me ayudaron cuando necesitaba de su apoyo. Agradecimientos Especiales para el departamento médico y de kinesiología con los cuales pasé mis dos lesiones de rodilla 🥹 y compartí los últimos casi 2 años trabajando para regresar de la mejor manera”, relató.

“Gracias a la dirección deportiva y Amaury Vergara por no dejarme solo en mis momentos más difíciles, por apostar en mi y ayudarme a crecer. Me voy con la esperanza de que el equipo siga cosechando éxitos y con la certeza de que siempre tendrán un Chivahermano más en mí. ¡Gracias por todo, Chivas!”, concluyó Macías en sus palabras.

