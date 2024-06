Se despide un Águila: Julián Quiñones abandona la Liga MX para jugar en Arabia Saudita

El delantero colombiano y naturalizado mexicano de las Águilas del Club América, Julián Quiñones, finalizó formalmente su pasantía como una de las figuras de mayor peso dentro del conjunto de Coapa para firmar un acuerdo con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita y poder darle un nuevo aire a su carrera profesional fuera del territorio mexicano; este hecho ocurre a pesar de haber logrado levantar el trofeo del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

La información sobre esta salida la dieron a conocer las propias Águilas del América tras compartir un video y una serie de mensajes de agradecimiento a Quiñones por el trabajo que realizó dentro de la organización que defendió por un año; durante este lapso logró marcar 21 goles y ganó tres títulos para ser una de las figuras más importantes de la organización.

“Contigo aquí es difícil hablar ahora porque te vamos a extrañar bastante aquí, extrañar el jugador que fuiste todo este tiempo y mucho la persona. Gracias por todo este momento”, expresó el director técnico azulcrema, André Jardine, durante el video.

𝟏 año. 𝟐𝟏 goles. 𝟑 títulos. 𝟑𝟑 él. 🦅



Gracias por tanto, Julián Quiñones. pic.twitter.com/u1NnruJWpZ — Club América (@ClubAmerica) June 20, 2024

Por su parte, el Al-Qadsiah oficializó la contratación del colombiano por medio de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), donde expresaron su emoción al poder contar con una figura de tanto peso y trayectoria dentro de la Liga MX; en la información se detalla que el jugador llegó a un acuerdo hasta el año 2028 para formar parte oficialmente de la Liga Profesional Saudí.

El jugador decidió enviar unas palabras de agradecimiento a toda la hinchada del América que lo apoyaron durante este último año y destacó que siempre se considerará un fiel miembro de su organización.

“Hola americanistas desde el día #1 que pisé esta institución sabía a qué venía y lo cumplí y también sé que el paso de nosotros los jugadores por el club más grande de México puede ser muy corto y puede ser muy largo. Y como puede ser excelente también puede ser malo. Mi paso fue muy corto y en mi punto de vista fue excelente, donde dejé huellas que nunca se podrán borrar”, dijo.

“Muchas gracias por todos los momentos buenos y sobre todo malos. Gracias a todas las personas que me apoyaron sin importar el momento y a las que no también por qué me impulsaban mucho más a seguir trabajando más fuerte. A mis compañeros muchas gracias por esa linda familia que construimos día a día . Por qué no es fácil estar en el equipo más grande de México y con grandes jugadores y mantener un vestidor tan unido mis respeto y admiración a todos”, concluyó Quiñones.

Sigue leyendo:

–Víctor Guzmán afirma que debe mejorar su rendimiento para ser convocado por la selección mexicana

–Lionel Scaloni se une a las críticas por el mal estado de la cancha en el Mercedes-Benz Stadium

–Copa América 2024: casas de apuestas vaticinan bicampeonato de la selección de Argentina