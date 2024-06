Arremeten contra Thalía por su nueva canción y le “piden” eliminarla  

La incursión de Thalía en el género del regional mexicano, a través de su más reciente disco “A Mucha Honra”, continúa sin convencer a su público y a las nuevas audiencias.

Y es que con apenas unas horas del lanzamiento del videoclip de su sencillo “Silencio”, caracterizado por un abordar un estilo grupero, regional mexicano y hasta ranchero, un gran número de usuarios, en diversas redes sociales, arremetieron en contra de la también actriz criticando su estilo de vestir, bailar y hasta de cantar.

Con comentarios como: “Horrenda canción”, “El álbum más feo de toda su carrera”, “Se quiere copiar a Shaki??? Con la canción El Jefe!! nada q ver con la Thalí… esta linda pero ese ritmo no va con ella”, seguidores y no seguidores de la intérprete de “A Quién Le Importa” no dudaron en arremeter contra la cantante al grado de “pedirle”, a través de la publicación en su cuenta oficial de Instagram, “eliminar” su canción.

Piden a Thalía volver a sus “orígenes”

Dentro de la variedad de comentarios, otro grupo nutrido de internautas, además de criticar el tema de la cantante, también le “pidieron” regresar a sus “orígenes” dentro del género pop, donde se consagró como una de las cantantes más importantes de la música latina.

Aunado a lo anterior, otros seguidores mostraron su descontento en contra de la también empresaria al señalar que había borrado una serie de comentarios que criticaban su nueva canción.

Con poco menos de 2 meses del lanzamiento de su nuevo disco, Thalía se ha visto envuelta en un gran número de críticas y señalamientos por su incursión en el regional mexicano. Según lo mencionado por decenas de internautas, la mexicana decidió “unirse” a este género con la única intención de “explotar” este estilo musical gracias a lo hecho por otros artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, entre otros.

Thalía sorprende con su nuevo look

Previo al lanzamiento de su nuevo videoclip, la intérprete de “Amor a la Mexicana” compartió su más reciente cambio de look a través de un video en su cuenta oficial de Instagram.

En dicho clip, la cantante mexicana se grabó a sí misma “presumiendo” su nuevo corte de cabello, el cual se caracteriza por dejar de lado su tan icónico tono castaño por una tono más relajado y acompañado de mechas rubias.

De igual manera, y como parte de la obtención de una imagen más “ligera”, la también actriz “agregó” un flequillo para brindar más volumen a su look.

Actualmente, y luego del lanzamiento de su disco en abril, la cantante formará parte de Uforia: Concierto de Campeones el próximo 28 de junio en la ciudad de Los Ángeles, en donde compartirá escenario con grandes exponentes de la música latina como Manuel Turizo, Gerardo Ortiz, entre otros.

