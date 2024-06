¿Cuánto ganará el primer lugar de ‘La Isla: Desafío Extremo’?  

Telemundo se alista para un nuevo reality show, que en esta oportunidad es conocido como ‘La Isla: Desafìo Extremo’, en el que un grupo de celebridades y personas no famosas competirán por un premio de $200.000 dólares.

Este monto es el que generalmente se llevan en otras competencias como ‘La Casa de los Famosos’ o ‘Top Chef VIP’, pero la particularidad es que concursantes que no pertenecen al mundo del espectáculo se podrían llevar este dinero.

Javier Poza, quien se estrena en Telemundo, ha compartido varios detalles de este reality show, en el que tendrán que superar pruebas físicas y mentales con el fin de sobrevivir.

“No solo vamos a estar en un lugar, en una locación, vamos a estar viviendo en diferentes ambientes con lo que esto implica y esto los va a estar retando constantemente”, dijo el mexicano en entrevista con el programa ‘Hoy Día’.

Detalles de ‘La Isla: Desafío Extremo’

Además de esto, afirmó que habrá tres equipos, conocidos como Panteras, Tiburones y Águilas.

“Ya cómo van a interactuar dentro de la competencia, lo iremos viendo, resolviendo, con el paso del tiempo”, dijo.

Añadió que los desafíos mentales también pondrán las cosas difíciles e interesantes.

Por ahora se desconoce quiénes serán los 24 participantes del reality show, pero hay muchas expectativas por conocer quiénes se sumarán a esta experiencia.

Lo cierto es que este tipo de competencias llama mucho la atención, ya que se ve a los famosos en otra faceta, en la que tienen que demostrar sus condiciones físicas y capacidades mentales para superar estos desafíos.

De parte del público ya se les ha visto emocionados y por eso han dejado algunos mensajes en las redes sociales de Telemundo: “Ya me voy a enganchar otra vez en otro reality”, “¿Quiénes son los 24 participantes? Porfa, diganlo”, “No me lo pierdo, me encantan los juegos así”, “Ya quiero que empiece”.

