Lupillo Rivera le exige a Telemundo que dejen de difamar su imagen personal

Con cada día que pasa, parece que la relación de Lupillo Rivera con Telemundo se va fracturando cada vez más. El cantante, que se ganó el tercer lugar de La Casa de los Famosos 4, realizó un live en Tik Tok en donde ha sido tajante en su posición en contra de la cadena hispana, realizando una fuerte exigencia en relación al uso de su imagen personal.

“A toda la gente de Telemundo les recomiendo que le paren porque luego salgo yo con las pruebas y no van a hallar qué hacer”, dice “El Toro del Corrido”. El ex esposo de Mayeli Alonso también agregó: “Mejor hay que frenarle y hay que seguir siendo amigos. Si me están divulgando a mí yo también los puedo divulgar a ustedes”.

Según Guadalupe Rivera él y su equipo de trabajo tienen pruebas sobre las posibles razones por las cuales los resultados de La Casa de los Famosos 4 terminaron dejándolo a él en tercer lugar y a Maripily Rivera junto a Rodrigo Romeh con los dos primeros puestos: “Tengo videos, tengo fotos, tengo todo ahí. Por qué ganó fulano o por qué ganó fulanita. Todo lo tengo, así que mejor hay que llevárnosla suave”.

Lupillo no es el primer ex habitante de este reality que ha señalado tener en su poder pruebas sobre los supuestos “manejos truculentos del reality”. Como él tanto Thalí García como Aleska Génesis han lanzado este tipo de argumentos que para algunos hacen mucho ruido y para otros todo se resume en que ellos simplemente no han sabido aceptar que cada una de sus acciones ha generado una reacción específica.

Medios como Mezcalent, señalan que a diferencia de sus compañeros finalistas, él no ha acudido a dar entrevistas a los programas de televisión de Telemundo, sin embargo según Lupillo la razón por la cual ha tomado esta decisión es en referencia a que nadie podría interesarle hablar con aquél que salió de La Casa de los Famosos 4 en tercer lugar.

