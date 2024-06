Exjugador de la selección brasileña lanzó fuerte contra Vinícius Jr.: “es un provocador y un poco payaso”

Uno de los jugadores más polémicos de la actualidad es el brasileño del Real Madrid, Vinícius Jr., pues el delantero de 23 años siempre es atacado por temas de racismo. Por lo que ha estado involucrado en varios episodios de controversia.

Sin embargo para algunos Vinícius Jr. es el culpable de estas polémicas por provocar a jugadores y fanaticada. Uno de los que piensa así es el exjugador de la selección de Brasil Carlos Alberto Gomes, mejor conocido como Pintinho.

Para el ex mediocampista que jugó en Sevilla y Fluminense, entre otros, el jugador del Real Madrid es un provocador e incluso lo catalogó como “un poco payaso”.

“Lo que pasa con él es que es un provocador, aunque ahora está mejor, pero es un poco payaso”, soltó el brasileño de 69 años en una entrevista para Flashscore.

Vinícius Jr. jugará su primera Copa América con Brasil. Crédito: Joan Monfort | AP

Pintinho, quien jugó la Copa América con Brasil en 1979, comenta desde su propia experiencia. Pues lleva varias décadas viviendo en España e incluso jugó durante seis temporadas en ese país con Sevilla y Cádiz. “Llevo aquí 44 años y a mí nunca me han dicho ‘negro’“, enfatizó el exjugador.

De igual manera Pitinho afirmó que Vinícius ha mejorado su actitud. Aunque no dejó de destacar que le falta crecer en ese sentido. “Yo he sido muy crítico con él, pero ahora está un poco mejor, le han dado un toquecito y está un poco mejor de cabeza. Pero a mi la verdad que todavía no me he convencido para ser un jugador“, explicó el veterano.

Por otro lado Pintinho también aprovechó para darle un espaldarazo al DT de Brasil, Dorival Junior, quien no convocó a Casemiro para la Copa América. Una decisión que el exjugador respalda y dio sus motivos.

A mi Casemiro no me gusta nada. Es un centrocampista que recupera muchos balones, pero que después no sabe qué hacer con el mismo. Para mí debe estar fuera del fútbol brasileño”, cerró el futbolista retirado.

Brasil espera su debut en Copa América 2024 que será este lunes ante Costa Rica en el SoFi Stadium de California. Donde la selección pentacampeona del mundo buscará dar el primer paso para ganar su décimo trofeo continental.

