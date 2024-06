Julio González, el arquero mexicano que atajará en la Copa América con un guante de cuatro dedos

La selección de México debutará en la Copa América 2024 este sábado ante Jamaica en el NRG Stadium de Houston. En un encuentro en donde los dirigidos por Jaime Lozano buscarán sus primeros tres puntos en el grupo B de la competición continental.

El estratega del “Tri” tendrá la difícil tarea de alinear al once que saldrá a buscar la victoria en Texas. Y dentro de sus decisiones estará quién custodiará el arco mexican.

Pues ante la ausencia de Memo Ochoa y la lesión de Luis Magalón el DT deberá elegir entre la Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Julio González. Siendo este último el que mejor se perfila para la titularidad.

González apenas tiene dos juegos con la selección nacional. Ambos en los últimos amistosos, aún así parece haberse ganado la confianza de Lozano quien seguramente lo pondrá desde el inicio ante Jamaica.

El experimentado guardameta de 33 años cuenta con una particularidad. Pues ataja con un guante de cuatro dedos en su mano izquierda. Algo poco inusual, aunque con algunos antecedentes.

Julio González en el amistoso ante Bolivia. Crédito: AP

Pero este detalle en su guante izquierdo no es por capricho sino por necesidad. Pues recientemente la empresa que le realizó el guante especializado, Elite Sports, reveló el motivo por el que González usa esta especial prenda.

Y es que el guardameta de Pumas se rompió el dedo y por ende usa un vendaje especial para unir ambos dedos y esto a su vez necesita un guante especial de cuatro dedos.

“Poca gente lo sabe, en un inicio no se supo. Ahora es público, primero se manejó que era una luxación, llegué a ver la radiografía y estaba separado”, explicó Alejandro Reséndiz, director general de Elite Sports en diálogo con ESPN.

“Nosotros tenemos algunos guantes, no de la gama tope, pero sí con varillas. Él me pidió guantes de esos, para amarrarse los dedos y tener un soporte, porque le dolía muchísimo. No quería parar, estaba en buen momento y hay competencia, y se aguantó. Ahí le hicimos el ofrecimiento, de diseñarle un guante de cuatro dedos, por tres razones, una para que dejara de usar los de gama media, dos no usas varillas y tres para que estés más cómodo”, enfatizó el directivo de la empresa que le fabricó los guantes a González.

México tiene en mente su debut próximo este sábado ante Jamaica. González espera ser el titular en este encuentro con sus peculiares guantes de cuatro dedos.

