Edson Álvarez asegura que la Copa América permitirá a los mexicanos presentarse ante los clubes europeos

El futbolista y capitán de la selección de México, Edson Álvarez, se mostró preparado para encarar de la mejor manera posible su debut en la Copa América 2024 que se celebra en los Estados Unidos para dar así el primer paso a sus enormes aspiraciones de poder quedar campeones del torneo de fútbol más antiguo del planeta; de la misma forma destacó que desea poder sacar una contundente victoria ante la selección de Jamaica para poder aumentar el estado anímico de la plantilla.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previa al partido que tendrán contra la selección isleña; el jugador del West Ham de la Premier League sostuvo que el Tri de Jaime Lozano llega con todo el deseo de competir para probar realmente de lo que están hechos para dar así un preámbulo de lo que será su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que México realizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

“Para mí y todos mis compañeros este torneo sigue siendo una gran vitrina porque a los clubes de Europa les gustan los jugadores centroamericanos y latinoamericanos, pero el éxito grupal será lo que llame la atención de los clubes europeos”, expresó.

Para finalizar, Edson Álvarez habló también sobre el nuevo rol de capitán que tendrá en esta Copa América y afirmó que tiene el compromiso de apoyar a cada uno de los miembros de su equipo para poder motivarlos y tener los mejores resultados posibles.

“En este poco tiempo que llevo asumiendo este rol, he tratado de acercarme a mis compañeros porque así puedes entender un poco cómo piensan y actúan. Muchas veces con el técnico no es la misma confianza que con el compañero”, resaltó.

“Después del partido contra Uruguay, que era muy importante ver a jugadores, terminando el vestidor parecía un funeral… yo ahí tomé la batuta de hablar con cada uno de ellos y un caso específico fue con Tala (Raúl Rangel). En su debut que te metan cuatro no es nada fácil, simplemente me acerqué y lo felicité porque es un logro único. Siempre lo he hecho, es mi esencia, poder apoyar desde mi trinchera a cada jugador“, finalizó el jugador azteca.

