¿Qué lleva en su bolso Karol G? La cantante colombiana lo revela todo 

La cantante colombiana Karol G se caracteriza por su carisma y cercanía con la gente. Por eso a muchos les gusta conocer detalles de su vida, desde lo que le gusta comer, hacer y hasta lo que lleva en su bolso en las distintas actividades de su día a día.

Ahora, en una entrevista con Vogue España, reveló algunas detalles de las cosas que lleva consigo. Una de las primeras cosas que sacó fue un frasco de picante Tabasco, porque asegura que es algo que le encanta.

“Siempre pensé que soy una mujer buena para el picante y le encanta el picante hasta que fui a México y me di cuenta de que no, pero por lo menos hago el intento. Yo le echo esto a casi todo”, dijo.

Luego indicó que a lo más loco a lo que le echa tabasco es a la bandeja paisa.

El bolso de Karol G

Otras cosas importantes son su bloqueador con color y labial rosa. Además, un poco de rubor para sus pómulos. Un kit sencillo, pero que le funciona para un maquillaje sencillo.

Karol G indicó que casi siempre le gustaría tener un traje de baño porque le encanta todo lo que tenga que ver con el agua, bien sea un río, piscina o la playa. “Así sea meterme cinco minutos, lo he hecho así sea con ropa”, explicó.

La intérprete de ‘Amargura’ tiene otro objeto especial y se trata de una cámara con la que intenta guardar la mayoría de recuerdos de su vida. “El contenido que está en esta cámara no está en ningún lugar del planeta entero. Grabo muchas cosas personales, con mis amigos, en mi casa, yo sola, me grabo haciendo música o cuando me dan una noticia y en este momento estoy grabando que me están haciendo qué llevo en mi bolsa”, comentó.

Indicó que le encantan los paisajes y por eso casi siempre la lleva consigo.

Bromeó con que llevaría a Feid en su bolso si tuviera la oportunidad de hacerlo.

Karol G dijo que el perfume es algo que también le encanta y lo aplica constantemente. “Huele a hombre, no soy mucho de olores a fruticas o de dulces y la verdad hace como nueve años uso el mismo, es perfume de hombre”, aseguró.

Pero los objetos no terminan ahí, ya que la reguetonera lleva también una cobija, audífonos, marcadores de colores, cuadernos para notas y libros.

