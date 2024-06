“Queremos demostrar el nivel”: Marcelo Bielsa apuesta por confirmar el buen momento de Uruguay

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, dijo este sábado que su selección tiene muchas ganas de “demostrar el nivel” que se le presupone y advirtió que de nada sirven las buenas sensaciones previas a la Copa América si luego no se confirman en el torneo.

“Los antecedentes a los que usted hace referencia (victorias contra Brasil y Argentina en 2023) pasaron hace bastante tiempo. Y en el fútbol, las expectativas y las pruebas se miden en el momento en que se producen”, dijo ante una pregunta durante la rueda de prensa en la víspera del estreno de Uruguay contra Panamá.

“Es un nuevo episodio y estamos ansiosos por demostrar el nivel que seamos capaces de obtener”, añadió.

El Hard Rock Stadium de Miami acogerá el domingo a partir de las 21 horas (01.00 GMT del lunes) el duelo contra Panamá de una selección uruguaya que parte entre las favoritas para alzarse con el triunfo en la Copa América.

“No es que no haya predisposición a elegir o a posicionarse respecto a dónde puede llegar el equipo, pero siempre tengo la idea de que es mucho más conveniente ir demostrando aquello a lo que se aspira más que anticipándolo o diciéndolo previamente”, argumentó con cautela sobre ese lugar de la Celeste entre los aspirantes al título.

Bielsa subrayó que tiene a todos sus jugadores “disponibles y sanos” y, aunque evitó dar el once inicial, sí consideró que, entre dos futbolistas que parece se disputan un puesto de inicio, Manuel Ugarte tiene un corte más “defensivo” y Rodrigo Bentancur un punto más “creativo”.

Además, dijo que el estado de forma de Luis Suárez “es muy bueno” y aseguró que de Federico Valverde esperan “que pueda confirmar sus excelentes antecedentes, como lo ha hecho en cada lugar y en cada competencia“.

Sobre su rival, Bielsa afirmó que Panamá es un equipo “con las ideas claras”.

Araújo busca “la revancha” con la selección

El defensor uruguayo Ronald Araújo afirmó este sábado que busca “la revancha” en esta Copa América después de haberse perdido el Mundial de 2022 por una lesión, y eludió de paso algunas preguntas de la prensa sobre su vínculo con el FC Barcelona.

“No poder jugar el Mundial me dolió muchísimo, pero, claro, ahora tengo una revancha. Me siento bien, llego muy bien a esta Copa América, y espero que pueda aportar al equipo en el lugar que me necesite y todo lo que pueda dar a esta selección”, dijo el jugador del FC Barcelona durante una rueda de prensa.

“La verdad es que tenemos un grupo tremendo. Tenemos una selección muy buena, con grandes jugadores, y esperamos hacer una buena competición”, dijo el defensa del Barcelona, quien no obstante evitó lanzar las campanas al vuelo sobre ese rol de la Celeste como uno de los favoritos en el torneo.

